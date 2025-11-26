Mairena (Sevilla) finaliza el nuevo parque infantil de la Atarazana, con nuevos juegos y mejoras de acceso y seguridad

Parque infantil de la Atarazana en Mairena (Sevilla) - DANIEL ZAMORA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha informado este miércoles de que ha finalizado la renovación integral del parque infantil de la Atarazana, una intervención destinada a "modernizar este espacio de uso vecinal" mediante la instalación de nuevos juegos infantiles y la mejora de sus condiciones de acceso y seguridad. Más concretamente, el remodelado área de juegos incorpora un complejo infantil de tres torres, un tobogán con trepa, un columpio de dos plazas, otro adaptado, además de dos muelles infantiles.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se ha proyectado una nueva valla de separación entre el parque y la sede de la Asociación Vecinal Atarazana, lo que permitirá favorecer el acceso libre y una mayor funcionalidad del espacio.

El alcalde, Antonio Conde, ha manifestado en redes sociales esperar que el nuevo parque "aporte al desarrollo de niños y niñas, y al encuentro de las familias. La convivencia es fundamental para entendernos en tiempos de crispación e individualismo."

La actuación forma parte de una inversión municipal de 147.000 euros, procedentes del Plan Más Sevilla, destinada tanto a la renovación de este parque como a la del parque infantil de Lepanto. Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de mejora del espacio público, la convivencia y el desarrollo comunitario en todos los barrios de Mairena del Aljarafe.