Mairena (Sevilla) vuelve a reclamar la construcción del quinto Instituto: "la Junta no ha movido ni una piedra"

Archivo - Firma de la cesión del suelo en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Imagen de archivo. - DANIEL ZAMORA MARTÍN - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha vuelto a reclamar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la construcción del quinto instituto de la ciudad, especializado en Formación Profesional. En este sentido, la delegada de Compromiso Educativo del Consistorio, Blanca de Pablos ha enmarcado que "el 24 de octubre de 2024, el pleno de nuestro Ayuntamiento volvió a exigir la construcción del quinto instituto, especializado en FP, en la parcela que cedimos en 2022. Y a día de hoy la Junta no ha movido ni una piedra", al tiempo que ha añadido que "seguimos sin respuesta a la necesidad de familias profesionales que conecten con el mercado laboral".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la parcela cedida por el Ayuntamiento en 2022 está ubicada en el sector SR-4 del Plan General de Ordenación Urbana, entre las calles Ajonjolí y María Teresa de Calcuta, calificada como suelo educativo y planificada para ese nivel.

El pleno, tal y como ha afirmado el Gobierno local, instó en octubre de 2024 a la Consejería de Educación a ejecutar el centro en dicho espacio con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de FP, ha concluído dicho comunicado.

Así, la edil ha informado de que "desde el Ayuntamiento volvemos a reclamar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que deje de dar la espalda a nuestros jóvenes y cumpla construyendo el quinto IES, especializado en Formación Profesional".

En palabras de De Pablos, "en Mairena nuestros jóvenes merecen oportunidades, pero la Junta no concede ni un solo ciclo de Formación Profesional a nuestra ciudad desde 2016. Y cada año se repite la misma historia: listas de espera que obligan a muchas familias a buscar plaza fuera o en centros privados".