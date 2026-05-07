Más de 130 profesionales analizan en La Rinconada (Sevilla) la evolución de consumo y la presión normativa de la patata

Imagen de la celebración de la VII Edición del Congreso Patata Nueva de España. - AYTO. LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) ha celebrado este jueves el VII Congreso de la Patata Nueva de España, una cita que ha reunido a más de un centenar de profesionales del sector en el "principal foro de debate en torno a este cultivo estratégico", organizado por Asociafruit y FEPEX en la Hacienda Santa Cruz.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el encuentro se ha desarrollado bajo el lema 'Sostenibilidad, Orígenes y Mercado' y en él se han abordado cuestiones como "la evolución del consumo, la presión normativa, la sanidad vegetal, la competencia internacional y la necesidad de reforzar el valor del origen en un mercado cada vez más globalizado".

En la presentación, el presidente del sector de la patata de Asociafruit, Marco Román, se ha referido al título del Congreso, para poner en valor "la máxima garantía sanitaria y de respeto a nuestro medio natural y social, el manteniendo de miles de puestos de trabajo y el origen de la patata de cercanía". Por su parte, la primera teniente de alcalde, Raquel Vega, ha señalado que se está haciendo un "trabajo importante por parte de nuestros agricultores"

En este sentido, según ha proseguido, "estos foros deben servir para formarnos, pero también para escuchar aquellas reflexiones que tenemos que mover a distintos niveles para que la patata, que es sabor, que es calidad, que es un producto de la tierra". Por último, el delegado de Agroindustria de La Rinconada, Manuel Coronel, que ha participado en el cierre de la Jornada, ha agradecido haber celebrado el encuentro en La Rinconada y ha celebrado que "poco a poco vayamos siendo conocidos mundialmente y consolidando una marca que tenemos aquí en La Rinconada, una patata, que es de una calidad excepcional".

Durante la jornada, los expertos han coincidido en señalar que el sector atraviesa un "momento de transformación" marcado por el estancamiento del consumo en volumen, la presión de los costes y los cambios en los hábitos del consumidor. En este sentido, el análisis presentado por el consultor Rodolfo Vidal ha puesto de relieve que el mercado de gran consumo muestra una desaceleración, con consumidores más sensibles al precio, que buscan ahorro y priorizan la conveniencia en sus decisiones de compra.

Asimismo, se ha destacado que la patata fresca mantiene una "alta penetración" en los hogares españoles, aunque necesita adaptarse a nuevas formas de consumo más rápidas y prácticas, en línea con la evolución de los estilos de vida.

Por su parte, representantes de la distribución han subrayado la importancia de adaptar la oferta a las demandas del consumidor actual, apostando por formatos más pequeños, productos locales y soluciones que faciliten el consumo. En este ámbito, se ha señalado el crecimiento de opciones como las patatas preparadas o listas para cocinar, así como el interés creciente por el producto de proximidad.

Otro de los ejes centrales del congreso ha sido la situación productiva del sector, que ha experimentado una reducción de superficie en las últimas décadas, pasando de más de 250.000 hectáreas en España en los años 90 a unas 60.000 en la actualidad. A pesar de esta caída, Andalucía continúa siendo una de las principales zonas productoras, con cerca de 10.000 hectáreas dedicadas a la patata nueva temprana, destacando la provincia de Sevilla como uno de los principales polos de producción.

En paralelo, se ha puesto sobre la mesa la "paradoja del mercado español", que importa alrededor del 70 por ciento de la patata que consume --principalmente de conservación--, mientras exporta buena parte de su producción de patata nueva, reconocida internacionalmente por su calidad, frescura y sabor.

La sanidad vegetal, las limitaciones en el uso de fitosanitarios y los controles en frontera también han centrado parte del debate, junto con la necesidad de reforzar la competitividad del sector a través de la innovación, la sostenibilidad y una mayor coordinación entre los distintos eslabones de la cadena.

El congreso ha concluido con una mesa redonda en la que representantes del sector han coincidido en la importancia de apostar por el origen, mejorar la comunicación con el consumidor y reforzar la colaboración entre producción, distribución y administración para afrontar los desafíos actuales.

Celebrado coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la patata nueva temprana andaluza, el encuentro ha vuelto a poner en valor el papel de este cultivo en la economía agraria y su potencial de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.