Más de 150 denuncias y 40 identificaciones por realizar grafitis en Sevilla en el primer año de la Unidad Antipintadas

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha identificado a más de 40 personas y ha tramitado más de 150 denuncias en el primer año de la Unidad Antipintadas Vandálicas de la Policía Local.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el Gobierno local ha puesto en marcha una serie de medidas y ha trabajado de forma coordinada desde las diferentes áreas municipales para terminar con este problema que "afecta a vecinos y comerciantes".

Desde la Policía Local, en su sección dedicada a la lucha contra las pintadas vandálicas, se han identificado a más de 40 personas y se han tramitado más de 150 denuncias por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos en su primer año de funcionamiento. Entre ellos, "destacan los atestados por atentar contra elementos del Patrimonio histórico de lugares emblemáticos de la ciudad como el Puente de Isabel II, la fachada de la propia Casa Consistorial y la Parroquia de San Lorenzo", ha afirmado la institución local.

Dicha sección policial, integrada en la Unidad Línea Verde, se puso en marcha en agosto de 2024 como respuesta a la demanda de vecinos y comerciantes para buscar una solución a las pintadas que "sufren a diario en las fachadas de sus edificios y establecimientos". Los agentes que la componen cuentan con una "amplia trayectoria en la materia y formación pericial en grafística", aunque "se trabaja de forma coordinada con el resto de indicativos de la Policía Local, algo imprescindible para poder prestar un buen servicio".

Al trabajo policial se une la labor de la Brigada de Pintadas Antivandálicas puesta en marcha por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Un servicio de limpieza y recuperación de fachadas que ya ha eliminado más de 15.400 pintadas y que se complementa con la labor policial de identificación y denuncia de las personas las responsables de estos actos, según ha informado el Ayuntamiento.