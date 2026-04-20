Más de 3.000 efectivos de Policía y Guardia Civil participan en dispositivo de seguridad de la Feria de Abril de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presentado este lunes el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril, en la que participan "alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional", sumados a los "más de 900 que proporciona a Guardia Civil" y "más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT)" para "garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el propio recinto ferial", motivo por el que ha concretado que "vamos a tener durante las 24 horas del día efectivos de la Policía Nacional" en el Real de la Feria.

En la portada de la Feria, el subdelegado del Gobierno, acompañado del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Emilio Serrano; el inspector jefe responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Pedro Almansa; y la jefa de tráfico, Ana Luz Jiménez, además de otros miembros de distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha valorado como "fundamental" el papel del servicio de caballería, mientras que ha puesto especial énfasis en la calle del Infierno, donde ha apuntado que será la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) la que se encuentre incardinada en ese punto.

En esta línea, Toscano ha concretado que, además del propio Real de la Feria, la zona de aparcamiento, el barrio al completo de Los Remedios y nodos de comunicación como la parada de Metro "exigen una especial atención para la Brigada Móvil, que refuerzan sus efectivos". Asimismo, ha señalado que en los alrededores de la Plaza de Toros durante los horarios en los que hay corridas, por su afluencia de público, también es una zona que requiere "especial atención".

En concreto, ha destacado que se repetirá la 'Operación Albero', que ha valorado como "notable" su funcionamiento en años anteriores, en aras de la prevención e investigación de delitos como hurtos, robos con fuerza, contra el patrimonio, con menores o de índole sexual, entre otros. "Durante el año pasado permitió que el número de hurtos registrados en la propia feria se redujera respecto al inmediatamente anterior", ha agregado.

En relación, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha avanzado que la Guardia Civil también desempeñará funciones relacionadas con el control de posibles sustancias no permitidas "o también algún tipo de armas o de elementos para que se puedan evitar antes de que lleguen al Real de la Feria". Al hilo, ha valorado positivamente el "servicio fundamental en materia ciudadana" que desempeñan algunas unidades de la Policía Nacional que se encuentran permanentemente a disposición de las necesidades del resto" como los guías caninos, que se encuentran distribuidos no solo en el Real de la Feria, sino en el conjunto de la ciudad.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y TABACO ILEGAL

Por otra parte, en cuanto a seguridad alimentaria, Toscano ha señalado que el Seprona de la Guardia Civil será la que acometa el control de alimentos 'in situ', junto con la inspección veterinaria de la Administración local, y en las naves de los suministradores para la feria. En este sentido, ha cifrado en "más de mil kilos" los productos alimenticios que se consideraron como no aptos.

"Ninguno presentaba una irregularidad de extrema gravedad, pero sí había algunos manipulados en el etiquetado y que no se pudieron garantizar la trazabilidad", ha matizado, al tiempo que ha justificado así la "inmovilización de esos más de mil kilos de comida".

Además, a este respecto ha añadido que se realizará un trabajo a la seguridad alimentaria "en un sentido amplio", puesto que, a través del Servicio Fiscal y Fronteras se controlará el posible tabaco ilegal "que sabemos que en algunas ocasiones se venden o se tratan de vender en el Real de la Feria".

SEGURIDAD VIAL

El último bloque que ha desarrollado el subdelegado del Gobierno en Sevilla se refiere a la seguridad vial, cuyo "protagonismo fundamental" recae en la DGT, en concreto, en el Centro de Gestión de Tráfico del Sudoeste. "Está permanentemente abierto durante las 24 horas del día", ha asegurado, mientras que ha avanzado que se practican los cortes habituales de otros años, así como "labores de agilizar el tránsito de entrada y salida de los coches de caballo".

"En el conjunto de la ciudad se invertirán alrededor de 150 empleados públicos que harán labores de mantenimiento y de colocación de los cortes", además del uso de helicópteros y drones --que ya se utilizaron en el dispositivo de seguridad de la Final de la Copa del Rey disputada en el Estadio de La Cartuja el pasado sábado-- y de "controles de alcoholemia permanentes".

"El año pasado dieron positivo menos del dos por ciento, una cifra similar a la de cualquier época del año", ha indicado. "Lo ideal es que sea un cero por ciento y ese es el llamamiento que realizamos", ha instado a los asistentes.

BALANCE DE LA COPA DEL REY

En materia de seguridad ciudadana, Toscano ha valorado positivamente la "ausencia de incidencias graves" tras la celebración de la Final de la Copa del Rey 2026 en suelo hispalense, y que se ha saldado en cinco detenciones.

"Como temíamos, había grupos ultras que pretendía generar situaciones de violencia y conflicto", ha apostillado el subdelegado, mientras que ha definido como "la mejor noticia" la ausencia de incidentes de extrema gravedad. "Algunos han sido puestos incluso a disposición judicial y otros han sido requisitoriados y nada más", ha apuntado, en referencia a los detenidos.

En suma, ha cifrado en un total de 66 actas por infracciones el evento desarrollado en el Estadio de La Cartuja, al tiempo que ha puesto en valor la labor de los dispositivos de seguridad, no solo durante la mencionada final, sino también durante la Semana Santa, durante el partido europeo del Real Betis Balompié contra el Sporting Clube de Braga el pasado jueves.