Más de 600 estudiantes se examinarán de la fase extraordinaria de la PAU en el campus de la UPO en Sevilla

Estudiantes en una prueba de acceso. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 610 estudiantes se examinarán en el campus de la Universidad Pablo de Olavide de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que, en su fase extraordinaria, tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Según ha referido la institución universitaria en una nota de prensa, en la convocatoria extraordinaria de este año, se han inscrito 227 estudiantes que realizarán en la UPO la fase de acceso junto a la de admisión; 344 harán los exámenes de admisión, al tener superada la de acceso, y 39 estudiantes se han inscrito para esta última.

Las pruebas comenzarán el próximo martes a las 8,30 horas con los cuatro exámenes de la fase de acceso. En la prueba de acceso, el estudiantado tiene que elegir examinarse entre Historia de España, que en la UPO representa el 40% de las personas matriculadas, e Historia de la Filosofía, que representa el 60%.

Asimismo, este año se ha reforzado la*prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos durante la Prueba de Acceso a la Universidad, implementándose sistemas de detección. Además, durante el llamamiento del estudiantado para la realización de cada examen se admitirán únicamente medios de identificación físicos.

La UPO ha dispuesto una única sede, situada en los edificios 4 y 6 del campus, donde realizarán las pruebas estudiantes provenientes de 36 centros de Sevilla y su provincia.

El jueves 9 de julio, a partir de las 8,00 horas, los y las estudiantes recibirán por SMS y por email las calificaciones obtenidas en las pruebas, que podrán también consultarse a través de los servicios personales en la web de la Universidad. El proceso de preinscripción para realizar la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas comprende entre el 9 y el 14 de julio.