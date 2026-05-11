Más de un centenar de estudiantes participan en las jornadas de cultura emprendedora de Mairena (Sevilla)

Estudiantes de Mairena participan en las jornadas de cultura emprendedora. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe (AEMA) han inaugurado este lunes la tercera edición de las Jornadas de Cultura Emprendedora, un programa en el que participarán 120 estudiantes del municipio hasta el próximo 26 de mayo.

Las jornadas se desarrollan en Ariete, el acelerador municipal de recursos para la innovación y el emprendimiento tecnológico, ubicado en el Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA), informa el Consistorio en una nota de prensa.

El programa ha comenzado con una ponencia de la empresa Moana dirigida al alumnado de Hostelería del IES Atenea. En este sentido, las jornadas continuarán el viernes 22 de mayo con una sesión de 3M Instalaciones para estudiantes de Electricidad del IES Atenea.

Por último, la empresa Babel participará el martes 26 de mayo en un encuentro con alumnado del Centro Docente María y del IES Cavaleri. Al respecto, tal y como ha manifestado el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, se pretende "acercar la juventud del municipio al emprendimiento para que cuente con todas las oportunidades laborales y no contemplen solo ser trabajador por cuenta ajena o funcionario".

El regidor ha añadido que "muchos jóvenes tienen talento y buenas ideas, pero necesitan escuchar experiencias reales para dar el paso y creer que también pueden crear su propio proyecto". Las jornadas permiten al alumnado, durante sesiones de una hora y media, conocer experiencias empresariales de primera mano y acercarse a distintos sectores profesionales vinculados a la innovación, la tecnología, la hostelería o las instalaciones técnicas.

Además, las empresas participantes compartirán con los estudiantes sus experiencias, retos y modelos de trabajo para mostrar cómo nace y crece un proyecto empresarial. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para fomentar la formación, la empleabilidad y la cultura emprendedora entre la juventud de Mairena del Aljarafe.