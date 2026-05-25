Máximas de 39º esta semana en Sevilla a un mes del comienzo de la jornada intensiva en la construcción

Archivo - Obreros en una obra pública al aire libre en una jornada de altas temperaturas, como imagen de recurso. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Sevilla registrará esta última semana del mes de mayo temperaturas máximas que rondarán entre los 37 grados del lunes y los 39 del jueves; ello, cuando aún falta un mes para que se aplique la jornada intensiva en el sector de la construcción, según el calendario laboral para Sevilla aprobado por los agentes sociales --Gaesco, CCOO Hábita y UGT-FICA--, si bien la jornada regulada arrancará antes: el día 8 de junio.

De este modo, desde ese lunes 8, los trabajadores en este sector podrán desarrollar su labor desde las 7,00 horas hasta las 15,00 horas. No será hasta el día 22 de junio cuando se implante la jornada intensiva, de siete horas, que estará vigente hasta el 4 de septiembre (55 días).

Como cada año, desde CCOO avisan de que vigilarán "exhaustivamente" el cumplimiento de dicha jornada intensiva estival, entre las 7,30 y las 14,30 horas, que permite concentrar el horario laboral en las horas más frescas del día, y advierten de que denunciarán ante la Inspección de Trabajo a las empresas que incumplan.

Esta jornada intensiva se establece todos los años porque existe un "riesgo muy alto de sufrir golpes de calor" si se trabaja fuera de esas horas, e incluso desde el año 2023, recuerda el sindicato, existe un Real Decreto que hay que cumplir en caso de avisos meteorológicos naranjas y rojos, y que puede dar lugar incluso a la paralización de la actividad.

Desde CCOO remarcan la obligación que tienen las empresas de cumplir las normas y de poner en marcha medidas preventivas. "No se trata solo de adaptar horarios, sino de generar una cultura preventiva que salve vidas. El golpe de calor es una emergencia médica que puede evitarse con responsabilidad y organización".

El sindicato avanza que, como viene haciendo años atrás, visitará todas y cada una de las obras en la provincia, intensificando la vigilancia durante las horas centrales del día.