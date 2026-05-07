Muere un motorista de 49 años tras salirse de la vía en la A-4 a la altura de Écija (Sevilla)

A-4 a su paso por Écija (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en la A-4 a su paso por la localidad sevillana de Écija, tras sufrir una salida de la vía con la moto que conducía.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el siniestro vial se ha producido sobre las 4,30 horas, momento en el que varios testigos alertaban de un posible vehículo accidentado en la mediana de la A-4, a la altura del kilómetro 438 en sentido Madrid.

A consecuencia de los hechos se activaron al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Por su parte, los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento en el lugar.