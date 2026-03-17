Una muestra en el Archivo de Indias de Sevilla recorre su historia a través de documentos únicos y personajes ilustres

Exposición 'El arte de preservar la memoria: el Archivo General de Indias'. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de Indias, archivo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, acoge desde este martes al 15 de junio la exposición 'El arte de preservar la memoria: el Archivo General de Indias', una muestra que explica qué es un archivo y recorre la historia de la propia institución que el pasado año cumplió 240 años.

Según ha indicado el Ministerio de Cultura en una nota, la exposición presenta seis recreaciones de época, fotografías históricas inéditas y medio centenar de bienes patrimoniales, entre los que se encuentran documentos de gran relevancia histórica.

La selección incluye, entre otras piezas, la arqueta de Simancas del siglo XVI con la que se trasladó la documentación original al archivo y un retrato poco conocido de Carlos IV realizado por Francisco de Goya.

Dirigida a un público general, esta exposición recupera a personajes ilustres vinculados al Archivo General de Indias a lo largo de más de 240 años. Reúne documentos destacados, como los dibujos y las secciones del edificio trazados por Juan de Herrera, información sobre su puesta en marcha, el primer trabajo archivístico, el pago a los primeros funcionarios y registros de pasajeros a Indias.

También exhibe piezas relacionadas con figuras históricas como Miguel de Cervantes y documentos sobre el envío de obras de arte a ultramar, entre ellos el que acredita el traslado a Colombia de esculturas de Martínez Montañés, firmado por el propio artista. La muestra concluye con una recreación del trabajo actual de los archiveros.

Además, se incluye una mesa de restauración, donde se pueden observar papeles dañados por la humedad, insectos o fuego, junto con las herramientas empleadas para su recuperación y conservación.

La muestra busca abordar de forma didáctica, qué es un archivo y qué labores se desarrollan en él. A través de un recorrido en el tiempo,el visitante conoce la historia del Archivo General de Indias, el trabajo técnico realizado a lo largo de su trayectoria y los distintos valores de los documentos que alberga.

La exposición subraya el papel esencial del archivero y demás profesionales que trabajan allí en el acceso a la información en la actualidad.

El comisariado de la exposición corre a cargo de Antonio Jesús Castell Ortega, técnico superior de Archivos en el Archivo General de Indias. Graduado en Historia, cuenta con una sólida formación en archivos, difusión y accesibilidad.

Ingresó en 2021 en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos y ha trabajado en el Departamento de Conservación y en varias exposiciones. Desde 2022 es jefe de Sala de Consultas, responsabilidad que mantiene tras acceder en 2024 al Cuerpo Facultativo de Archivos. Compagina su labor profesional con la docencia en la Universidad de Sevilla, la enseñanza de cursos especializados dentro y fuera de España, la participación en congresos y la publicación de trabajos sobre acceso efectivo a los archivos.

En esta exposición, el Archivo ha prestado especial atención a la accesibilidad universal a través de mobiliario accesible, maquetas y estaciones tiflológicas, señalética adaptada, cartelas en Braille y botones podotáctiles, entre otros.