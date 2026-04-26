La nueva terminal de cruceros y megayates de Sevilla ya opera con el objetivo de atraer escalas "de mayor valor añadido"

Archivo - Recreación de la terminal de cruceros y megayates del Distrito Urbano Portuario, en los antiguos tinglados. - PUERTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla, entre los muelles Delicias y Tablada, opera ya desde esta semana, y lo hace con el firme propósito de atraer escalas "de mayor valor añadido" y posicionar a la ciudad como referente en lo que a turismo de alto nivel adquisitivo se refiere y "destino clave" tanto para cruceros como para grandes yates.

Global Ports Holding Limited (GPH), en colaboración con Ocean Platform Marinas (OPM), tras lograr una concesión de 25 años para la explotación de dicha terminal, se ha marcado como objetivos optimizar todos los servicios asociados a cada escala, mejorar la atención y la experiencia del pasajero y fortalecer la integración urbana del paseo marítimo.

GPH, el mayor operador mundial de puertos de cruceros, y OPM, la empresa líder en la gestión de puertos deportivos para grandes yates en España, cuyo accionista mayoritario es Ocean Capital Partners, combinarán, invertirán a lo largo de las distintas fases de este proyecto cinco millones de euros.

En el horizonte, el desarrollo del negocio de cruceros de lujo y megayates bajo criterios de sostenibilidad, aumentando el número de escalas y consolidando un puerto deportivo en pleno centro de la ciudad. En este sentido, la idea es ampliar la temporada más allá la primavera y el otoño.

La concesión abarca una superficie de 5.100 metros cuadrados, que incluye la actual terminal de cruceros en el muelle de Delicias, los paseos marítimos adyacentes y la línea de atraque. También incluye 1.548 metros cuadrados en el Muelle Tablada para la nueva terminal de cruceros, que se ubicará en uno de los almacenes históricos del puerto, dentro del Distrito Urbano Portuario. Una vez que las operaciones de cruceros se trasladen a Tablada, el Muelle Delicias reforzará su papel como puerto deportivo exclusivo para grandes yates.

El programa de inversión incluye mejoras en las zonas de atraque, la optimización del flujo de pasajeros, asistencia especializada para grandes yates e instalaciones técnicas para el invernaje y las reparaciones a bordo.

Además de las operaciones de cruceros, la concesión incluye servicios especializados para megayates, como asistencia de conserjería, aprovisionamiento y soporte técnico. Actualmente, el volumen de pasajeros de cruceros ronda los 20.000 al año, una cifra que los promotores prevén incrementar, gracias a sus estrechas relaciones con las compañías de cruceros y su red de negocios global.