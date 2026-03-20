Olga Carrión, Alejandro Mora y Juan Bueno, entre los nuevos presidentes de distrito del PP de Sevilla

Elecciones para elegir a los presidentes de cinco de sus once distritos del PP en Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha celebraro este viernes las elecciones para elegir a los presidentes de cinco de sus once distritos: Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Norte y San Pablo-Santa Justa. Tras las votaciones, a las que estaban llamados los afiliados de cada distrito, la Comisión Organizadora de Congresos Locales y Distritos ha proclamado la reelección de Olga Carrión en Casco Antiguo, José María González en Macarena y Fernando Espinosa en Norte.

Además, los distritos de Nervión y San Pablo-Santa Justa cuentan desde este viernes con nuevos presidentes. En Nervión, Juan Bueno releva a Minerva Salas, mientras que en San Pablo-Santa Justa ha sido designado Alejandro Mora, en sustitución de María Ángeles Pedraza, según ha informado la formación en un comunicado.

El cierre de la jornada ha estado marcado por la intervención del presidente del PP de Sevilla, quien ha agradecido, en primer lugar "la entrega, dedicación y trabajo constante de los populares en los distritos". Sánchez ha destacado la importancia de "seguir construyendo, desde la unidad y el compromiso, el futuro que merecen los sevillanos", al tiempo que ha subrayado el "futuro ilusionante de la capital de la mano de un gran alcalde, como es José Luis Sanz, quien tiene un proyecto claro para Sevilla. Un proyecto para situar Sevilla donde se merece, como capital del sur de Europa".

Además, el presidente popular ha señalado que "a todos nos mueve un proyecto común y todos somos necesarios para seguir sumando y respaldando el proyecto del presidente del PP de la Junta de Andalucía". En este sentido, ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha hecho que Andalucía dé un giro de 180 grados, y no puede volver atrás porque hoy nuestra tierra marca la diferencia y tira del tren del desarrollo, algo inimaginable hace años".

Además, Sánchez ha destacado "la buena gestión del PP en el Ayuntamiento, gracias a la que Sevilla está en marcha, así como las políticas puestas en marcha desde la administración autonómica que están permitiendo y constatando que Andalucía Avanza".

Por su parte, el alcalde del PP del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que "hoy quedan 429 días para las elecciones municipales de 2027. 429 días para que volvamos a ganar en Sevilla y sigamos transformando la ciudad. Una transformación que comenzamos barrio a barrio en mayo de 2023. Tras muchos años de parálisis, por fin Sevilla está en marcha".

Sanz ha subrayado que "volveremos a ganar en Sevilla", asegurando que será "una victoria electoral que no va a venir sola, porque en unos meses Moreno va a volver a ganar las elecciones en Andalucía". "Gracias al PP y a Moreno, Andalucía ha cambiado en estos años más que en cuatro décadas socialistas, pasando de estar a la cola de todo a ser un ejemplo en España", ha destacado.

El alcalde ha resaltado el respaldo que la ciudad ha recibido del Gobierno andaluz: "Después de años de indolencia, Sevilla ha empezado a sentir el apoyo de la Junta". En este sentido, ha señalado que la capital hispalense es "una de las ciudades que más se ha beneficiado del cambio político en Andalucía. Tras años de abandono, por fin un gobierno autonómico trata con justicia a Sevilla, saca del cajón proyectos estancados e invierte en nuestra ciudad", ha abundado.

Sin embargo, ha criticado al Gobierno central, porque "si a Sevilla le sienta muy bien la Junta de Andalucía, le sienta muy mal el actual Gobierno de España, porque Pedro Sánchez y sus ministros han convertido esta ciudad en un laboratorio electoral, un campo de batalla, y no invierten un euro. Ni me escuchan ni me reciben; hacen caso omiso de Sevilla".

Sanz ha añadido que "a Sevilla sólo le falta un Gobierno de España que la trate como se merece. Cuando Ayuntamiento, Junta y Gobierno central remen en la misma dirección, Sevilla es imparable". El alcalde ha afirmado que "tenemos proyecto para España, Andalucía y Sevilla". "Un proyecto con el que vamos a volver a ganar", ha concluido.

Durante el congreso también se ha celebrado un coloquio de los nuevos presidentes de distrito, moderado por el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, quien ha denunciado "el castigo del gobierno de Sánchez y Montero a la provincia de Sevilla, especialmente a la capital, donde la única obra iniciada en años ha sido el Puente del Centenario, que sufre continuos cambios de fechas y ha sido objeto de escandalosas irregularidades por parte de miembros del PSOE".