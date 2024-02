La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Dos Hermanas (Sevilla)

El vendedor de la ONCE Jesús Martín. - ONCE

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Dos Hermanas (Sevilla), donde el vendedor de la ONCE Jesús Martín vendió la serie agraciada con este premio y otros 54 cupones premiados con 400 euros cada uno, que suman otros 21.600 euros.

Martín, que es vendedor de la ONCE desde 2019, vende en la avenida de Andalucía de la localidad nazarena, frente a la Iglesia del Ave María. "Anoche me quedé de piedra cuando me comunicaron que había dado el premio", ha reconocido. "Todos mis clientes vienen buscando con ilusión que les toque algo para poder repartir con los hijos y me alegro un montonazo, y más si le ha tocado a alguna persona necesitada de verdad", ha asegurado Jesús, que también canta como solista y es productor musical en sus ratos libres, según recoge la ONCE en una nota de prensa. "Y más contento todavía porque he dado una pequeña alegría a muchas familias en distintos puntos de Dos Hermanas", ha añadido.

El sorteo del 18 de febrero, que estaba dedicado al dulce de las filloas de Pontevedra, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Córdoba y ha repartido el resto de su fortuna entre Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 20 de febrero, un bote de 21 millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.