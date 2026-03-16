La ONCE deja un 'Sueldazo' de 240.000 euros en diez años en Dos Hermanas (Sevilla)

Juan Antonio Portillo, vendedor de la ONCE, ha repartido en Dos Hermanas cupones premiados del 'Sueldazo' de fin de semana. - ONCE

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años --un premio total de 240.000 euros-- en Dos Hermanas, donde Juan Antonio Portillo vendió la serie agraciada con esa cantidad.

Portillo es vendedor de la ONCE desde 2019 y ha llevado la suerte a una frutería del barrio de Los Pirralos. "Son todo mujeres mayores, no sé ni reaccionar, estoy entusiasmado, es una alegría muy grande porque se lo he dado a gente que lo necesita, gente trabajadora que me espera a que le lleve el cuponcito", reconocía en la mañana de este lunes, según informa la entidad en un comunicado.

"Todos los días pienso que voy a dar el premio, y ahora estoy ilusionado en dar el 'Cuponazo' en el Polígono Cadesa: tengo una corazonada que lo voy a dar allí, que es mi zona habitual de venta", afirmaba convencido de ello.

El sorteo del domingo 15 de marzo, que estaba dedicado al Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Cártama (Málaga) y ha dejado el resto de sus premios en el País Vasco.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.