La Pablo de Olavide de Sevilla acoge a expertos para analizar las desigualdades sociales en el Norte y el Sur global

Archivo - Alumnos en la UPO de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acoge del 20 al 22 de mayo el congreso internacional 'Addressing Social Inequalities in the Global North and South', una cita académica que reunirá en Sevilla a 450 especialistas en estratificación social, movilidad e igualdad de oportunidades para debatir sobre "por qué las desigualdades persisten y qué respuestas pueden plantearse desde la investigación y las políticas públicas".

Según ha concretado la institución académica en una nota, el encuentro está organizado por el Research Commitee 28 Social Stratification, comité de investigación de la International Sociological Association (ISA) especializado en estratificación y movilidad social, y por la red International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities (Incasi).

En contexto, se celebrará en el campus de la UPO con un programa de tres días que combina sesiones científicas, conferencias plenarias, presentación de libros, pósteres y espacios de intercambio entre "investigadores consolidados" y jóvenes académicos. La RC28 tiene como objetivo "promover la investigación sobre estratificación y movilidad social y favorecer el intercambio internacional de conocimiento en este campo".

Bajo el eje Norte-Sur global, el congreso propone mirar las desigualdades desde una perspectiva comparada, transnacional y multidimensional. El programa aborda cuestiones de "plena actualidad" como las desigualdades en el mercado laboral, educación, genero, cuidados, juventud, los efectos de la inteligencia artificial (IA) y el cambio tecnológico sobre el empleo, la migración internacional, la integración de personas refugiadas, la vivienda, la salud, el cambio climático, las élites, la raza y la etnicidad y la reproducción de ventajas y desventajas entre generaciones.

Según el comité organizador, la reunión busca ser un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo entre el Norte y el Sur global, a partir de metodologías comparadas y análisis de diferentes contextos sociales.

Una de las sesiones destacadas será la primera plenaria del miércoles, 20 de mayo, un homenaje a John Goldthorpe, "figura clave" de la sociología contemporánea y de los estudios sobre clase, movilidad social y estratificación. La sesión, que se celebrará en el Paraninfo de la UPO y estará presidida por Mike Hout, de la New York University, contará con las intervenciones de Michelle Jackson, de Stanford University, y Louis-André Vallet, investigador emérito del CNRS y de Sorbonne University. Además, el programa incluye una exposición permanente dedicada a la trayectoria y contribución científica de Goldthorpe.

Posteriormente, el jueves, 21 de mayo, la sesión plenaria 'Old and new challenges: stratification and inequality in the 21st century' reunirá a cuatro voces internacionales para analizar los desafíos clásicos y emergentes de la desigualdad en el siglo XXI. Participarán Emmanuelle Barozet, de la Universidad de Chile, con una intervención sobre pobreza y clases sociales; Patricio Solís, de El Colegio de México, con una ponencia sobre etnicidad, fenotipo y oportunidades de vida; Celi Scalon, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, que abordará la juventud en el contexto de las desigualdades latinoamericanas; y Yu Xie, de Princeton University, quien reflexionará sobre los datos y la investigación social en la era de la IA. La sesión estará presidida por Pablo Dalle, de la Universidad de Buenos Aires.

La tercera conferencia plenaria, el viernes, 22 de mayo, estará dedicada a la agenda internacional de investigación sobre movilidad social en países de industrialización temprana y tardía. Presidida por Xi Song, de Columbia University, contará con las intervenciones de Carlos Costa Ribeiro, de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Hiroshi Ishida, profesor emérito de la University of Tokyo; y Sandra Fachelli, profesora del Departamento de Sociología de la UPO y representante de la red Incasi.

En concreto, Sandra Fachelli, miembro de la junta directiva del RC28 y del comité organizador, ha considerado que "al reunir a personas consolidadas en la investigación y a nuevas generaciones de jóvenes investigadores, la conferencia no solo refuerza la excelencia analítica, el rigor metodológico y la comparación internacional, sino que abre un espacio colectivo para impulsar nuevos proyectos comparativos capaces de conectar la sociología global con las realidades concretas del Sur Global".

En este sentido, la profesora de Sociología ha destacado que este foro en la UPO "no es solo un evento académico, sino una oportunidad estratégica para repensar cómo las desigualdades se estructuran, se reproducen y se transforman en contextos socioeconómicos muy diferentes, favoreciendo además un diálogo horizontal y fecundo entre distintas tradiciones académicas, experiencias sociales y contextos históricos".

En contexto, la red Incasi, que colabora en la organización del encuentro, es una red internacional de investigación y formación entre Europa y América Latina con más de diez años de actividades dedicada al análisis comparado de las desigualdades sociales. Actualmente cuenta con una segunda financiación del programa Horizon Europe, reúne a 29 organizaciones de Europa, América Latina y el Caribe, y trabaja sobre dimensiones como educación, ocupación, ingresos, género, movilidad social, migraciones y políticas públicas.