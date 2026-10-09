Pedro Sánchez regresa este sábado al feudo socialista de Dos Hermanas con un mitin para lanzar su precampaña del 29N

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tras finalizar el acto de cierre de campaña de los socialistas andaluces. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofrecerá este sábado, 10 de octubre, un mitin en el municipio sevillano de Dos Hermanas (Sevilla), considerado como histórico feudo socialista, que coincide así con el primer fin de semana de la precampaña de cara a las elecciones generales que el pasado lunes anunció que se van a celebrar el 29 de noviembre, y a las que volverá a concurrir como cabeza de cartel de los socialistas.

El mitin contará también con la participación de la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y del alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y se celebrará a partir de las 11,30 horas en el auditorio municipal Los del Río, ubicado en el parque municipal de La Alquería. Será también retransmitido por el canal del PSOE en Youtube, según han informado desde el partido.

De esta manera, el secretario general del PSOE vuelve a elegir un municipio considerado bastión electoral de los socialistas en Andalucía para protagonizar un primer gran acto de precampaña al igual que ya hiciera ante los anteriores comicios generales de 2023, cuando Pedro Sánchez lanzó su carrera a dichas elecciones con un acto el domingo 18 de junio de aquel año.

Dos Hermanas fue también el municipio desde el que Pedro Sánchez anunció, en enero de 2017, que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE de la que había dimitido el 1 de octubre de 2016 tras un convulso Comité Federal marcado por su oposición a que su grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno tras los comicios celebrados el 26 de junio de aquel año.

En Dos Hermanas, municipio de casi 130.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta el PSOE, entre 1983 y 2022 de manera ininterrumpida de la mano de Francisco Toscano, y desde ese último año a través de Francisco Rodríguez, tras la renuncia del primero a la alcaldía nazarena.

El mitin de este sábado llegará además a algo más de seis meses de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027, a las que volverá a concurrir Francisco Rodríguez con la aspiración de revalidar la mayoría absoluta de la que disfruta en este mandato tras vencer en las locales de 2023 con 16 concejales, los mismos que había obtenido el PSOE en 2019 y dos más de los que otorgan la mayoría absoluta en ese ayuntamiento.

VUELTA A UN ACTO PREELECTORAL EN ANDALUCÍA TRAS EL 17M

Pedro Sánchez regresará este sábado a Andalucía para protagonizar un acto preelectoral después de que compartiera con María Jesús Montero cuatro mítines en la campaña de los comicios andaluces que se celebraron el pasado 17 de mayo, en los que el PSOE-A repitió como segunda fuerza más votada pero con el peor resultado de su historia en número de escaños en el Parlamento andaluz al quedarse con 28, dos menos de los conseguidos en 2022.

De esta manera, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno compartió con quien fuera candidata socialista a la Junta el 17 de mayo, María Jesús Montero, cuatro mítines de campaña, que se celebraron en Cártama (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz), Pulianas (Granada) y Sevilla capital, donde ambos cerraron campaña el 15 de mayo.

Anteriormente, ya en este año 2026, Sánchez acompañó a Montero en dos actos de la precampaña de las elecciones andaluzas que se celebraron en dos domingos consecutivos, los días 19 y 26 de abril en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba, respectivamente.

El pasado martes, en una rueda de prensa que ofreció para valorar la convocatoria de elecciones generales, María Jesús Montero subrayó que Andalucía va a ser una "pieza clave" de cara a esos comicios, al ser la comunidad que más escaños aporta al Congreso de los Diputados --en esta ocasión serán 60 de los 350 que componen la Cámara baja--, al tiempo que expresó su deseo de que Pedro Sánchez se deje ver "mucho" por esta región con actos en las semanas de precampaña y campaña electoral.