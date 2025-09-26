La pensión media de jubilación en Sevilla se sitúa en los 1.422 euros al mes, un 4,6% más alta que hace un año

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 408.777 pensiones en la provincia de Sevilla, un aumento de 1,73% respecto a 2024, con un importe medio del sistema que se sitúa en los 1.215,23 euros mensuales, un 4,63% más que hace un año, mientras que la de jubilación, la de mayor importe, ha alcanzado los 1.422,78 euros, un 4,62% más que en agosto de 2024, con un total de 234.534 beneficiaros en la provincia, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, el subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado los datos afirmando que "los pensionistas sevillanos reciben casi 400 euros más al mes en su pensión de jubilación desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España y la revalorización de las pensiones es una realidad". En concreto, la pensión media de jubilación ha crecido 397,38 euros en Sevilla desde junio de 2018, cuando se situaba en los 1.025,40 euros: "Lo que demuestra el compromiso firme de este Ejecutivo con la dignidad y el poder adquisitivo de la ciudadanía", ha destacado.

Por su parte, la pensión de incapacidad permanente ha sido a abonada a 63.083 personas y ha ascendido en la provincia a 1.098,06 euros, mientras que la de viudedad se ha situado en los 903,28 euros, que han cobrado 92.237 pensionistas de Sevilla. Un total de 16.034 personas han recibido la de orfandad, de 517,7 euros y 2.889 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 754,93 euros.

Del total de pensiones abonadas en Sevilla, a 46.829 se le aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.