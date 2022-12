Piden diez años de prisión a un acusado de agresión sexual a una mujer con discapacidad en Sevilla capital

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar este jueves un juicio, contra un varón para el cual la Fiscalía reclama diez años de prisión, por un presunto delito de agresión sexual cometido en la ciudad hispalense supuestamente sobre una mujer que sufriría un grado de discapacidad mental.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el Ministerio Público solicita además para el encartado nueve años de libertad vigilada después de cumplir la pena de prisión, así como otros diez años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.

Previamente, en concreto el pasado 24 de noviembre, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenaba a dos años de cárcel a un varón, por un delito de abuso sexual al tiempo de ocurrir el hecho, actualmente tipificado como agresión sexual, cometido al penetrar a una joven en Dos Hermanas con "conocimiento de que ella presentaba un estado de embriaguez notable que le impedía consentir libremente cualquier relación sexual", "aprovechando esta circunstancia para satisfacer su deseo sexual".

No obstante, la pena de prisión impuesta al encartado, identificado como Raúl R.S., ha quedado suspendida a condición de que no vuelva a delinquir durante tres años, tratándose de un asunto resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa del acusado y la acusación particular ejercida por la víctima.

Igualmente, le fueron impuestos tres años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, tres años de libertad vigilada postpenitenciaria y una indemnización de 2.000 euros en favor de la mujer.