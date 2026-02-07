Una pintura de Juan Miguel Martín dedicada a la Hermandad del Rosario anuncia la Semana Santa de Alcalá (Sevilla)

Foto de familia tras la presentación del cartel de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Alcalá de Guadaíra 2026 se anuncia desde este sábado con una obra de Juan Miguel Martín dedicada a la Hermandad del Rosario, que procesiona por las calles de la ciudad el Domingo de Ramos. El acto de presentación oficial del cartel ha contado con la presencia del arcipreste, José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín, y la titular de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Rocío Bastida, entre otros miembros de la Corporación.

Asimismo han estado presentes los integrantes del pleno del Consejo de Hermandades con su presidente, Enrique Ruiz, además de los hermanos mayores y representantes de las hermandades que conforman la Semana Mayor alcalareña, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Rocío Bastida ha resaltado este acto como el preludio de la Cuaresma y los días grandes de la principal celebración colectiva de nuestra ciudad. Además, la edil ha destacado el perfil artístico y cofrade del autor del cartel de esta edición, Juan Miguel Martín Mena, "quien es uno de los principales exponentes de la cartelería cofrade contemporánea en Andalucía con importantes realizaciones por toda nuestra comunidad, que ahora incluye su nombre en la importante lista de cartelistas de una ciudad que se distingue por la calidade de las obras pictóricas de sus carteles como corresponde a una ciudad que es conocida como 'Alcalá de los pintores'".

Entre las principales realizaciones de Juan Miguel Martín figuran el cartel oficial de la Semana Santa de Córdoba en 2021, el de la imagen del Cautivo de Málaga en 2020, el cartel del Día de la Virgen de Sevilla en 2018 o el cartel del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío, también en 2018 o el de la Coronación de la Virgen de las Penas de Cádiz en 2022.

De la obra anunciadora de la Semana Santa alcalareña, la delegada municipal de Fiestas Mayores ha apuntado que se trata de un cartel que destaca por su "capacidad expresiva, el dominio de la técnica y de un estilo pictórico inconfundible, que además de la contemplación nos lleva a la reflexión sobre los valores estéticos, religiosos, culturales de nuestra Semana Santa a través de una obra de gran valor estético y devocional".