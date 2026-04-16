Pleno de Sevilla aprueba pagar la reparación tras el incendio en los vestuarios del Real Alcázar con rechazo de PSOE

Archivo - Real Alcázar de Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado el pago del presupuesto correspondiente a los trabajos de reparación y reposición de los daños materiales ocasionados por un incendio en el cuarto de instalaciones de placa de energía solar y termo situado en los vestuarios del personal del Real Alcázar.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el importe asciende a los 11.946 euros y ha sido presentado por la entidad Elecnor Proyectos y Servicios S.A.U. El acuerdo ha contado con los votos a favor del Partido Popular y Con Podemos-IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox.

En su intervención, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha reprochado que el Ayuntamiento "ha tardado un año" en traer al Pleno el reconocimiento de crédito. "Nosotros vamos a votar en contra, pero no por la cuestión de tener que satisfacer un servicio, sino por su forma de hacerlo", ha argumentado. "No vamos a entrar en ese juego".

En respuesta, el portavoz del grupo popular, Juan Bueno, ha mostrado su "sorpresa" por la negativa de los socialistas. "Vota usted que no a que reparemos los daños producidos por un incendio en el Alcázar de Sevilla porque no le gusta el procedimiento que hemos usado, un procedimiento normal y legal, pero que a usted no le gusta (...) No adivino las cosas, no puedo saber cuándo se producirá un incendio, esto es una cosa justificada, este reconocimiento de crédito", ha apostillado.

Por su parte, el edil de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, en su explicación de voto, ha asegurado que aunque "las cosas se podrían haber hecho mejor" en realidad "nadie puede preveer que habrá un incendio en el Real Alcázar", asegurando que para este tipo de "cuestiones excepcionales" existe el reconocimiento de crédito. "No estamos instalados en el 'no por el no'. Cuando haya una excepcionalidad podrá usar esta fórmula legal, pero no lo haga como suele hacerlo, para convertirla en norma", ha incidido.