Podemos pide al Ayuntamiento de Sevilla que elabore un plan municipal de resiliencia climática ante "fenómenos extremos"

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo - PODEMOS

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado al Gobierno municipal la elaboración un plan municipal de resiliencia climática que "permita preparar a la ciudad ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, tras los problemas registrados en Sevilla durante la última borrasca Leonardo".

Hornillo ha indicado que el Consistorio "no está adaptado a la nueva realidad climática y actúa únicamente cuando la emergencia ya está encima, sin una estrategia de anticipación ni una planificación a medio y largo plazo".

En esta línea, la concejala ha recordado que Sevilla es una ciudad "especialmente vulnerable al cambio climático, tanto por su configuración urbana como por la falta de inversiones sostenidas en adaptación".

"Años de priorizar el asfalto, reducir espacios verdes y aplazar la modernización de infraestructuras básicas han dejado a la ciudad expuesta, con consecuencias que no afectan por igual a toda la población, sino que golpean con más dureza a los barrios más empobrecidos, a las personas mayores y a quienes ya viven en situaciones de mayor fragilidad social", ha afirmado.

Hornillo ha insistido en que ese plan debe abordar de "forma integral la adaptación de la ciudad, apostando por infraestructuras verdes, sistemas de drenaje sostenible, espacios públicos más permeables y una planificación urbana que ponga la vida cotidiana de la gente en el centro, espacialmente en los barrios ubicados en zonas inundares y aquellos que presentan déficit estructurales históricos con es el caso del Cerro del Águila".

"El negacionismo no es una posición legítima" ha señalado Hornillo en referencia al papel de Vox dentro del Consistorio y los últimos pactos con el Gobierno municipal.

"José Luis Sanz no puede seguir mirando hacia otro lado mientras su socio defiende postulados negacionistas que bloquean cualquier avance en materia climática. El negacionismo no es una posición política legítima cuando hablamos de la seguridad y el futuro de la ciudadanía", ha señalado la concejala.

En este sentido, Podemos Sevilla ha pedido al PP que "se aleje de los discursos que minimizan o niegan la emergencia climática y asuma su responsabilidad institucional". "Sevilla necesita políticas públicas basadas en la evidencia, en la ciencia y en el interés general, no acuerdos que normalicen discursos de odio y descrédito contra la evidencia científica", ha concluido Hornillo.