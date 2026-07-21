La Policía Nacional detiene a un grupo criminal responsable de 11 robos con fuerza en domicilios de Sevilla

Agentes de Policía Nacional con los tres detenidos por robos en domicilios - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en el marco de la Operación Kurdi, ha detenido a tres personas y ha desarticulado un Grupo Criminal dedicado a cometer robos en domicilios, teniendo marcados un total de 11 domicilios sevillanos, los cuales habían sido seleccionados por esta banda para ser víctimas de sus actividades delictivas y a los que se le han incautado útiles para la apertura y marcaje de puertas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los miembros de la banda marcaban sus objetivos con un hilo de pegamento casi imperceptible, que aplicaban en domicilios que elegían por distintos barrios de la capital. Posteriormente, mientras un miembro de la banda realizaba labores de vigilancia, los otros entraban en los edificios seleccionados y marcaban aquellos pisos cuyas cerraduras, por su experiencia y profesionalidad, les sería más fácil franquear.

De esta manera, volvían días después y si el pegamento aún seguía intacto significaba que los moradores se encontraban "ausentes" y por tanto, tenían "vía libre" para perpetrar el robo, para lo cual aprovechaban las horas de la madrugada, evitando ser sorprendidos por los vecinos.

Los arrestados formaban parte de un grupo itinerante que se desplazaba entre distintas localidades para cometer este tipo de delitos, permaneciendo cortos periodos de tiempo en una misma ciudad, en los que aprovechaban para cometer el mayor número de robos posible y, a continuación, trasladarse a otra localidad para comenzar sus actividades ilícitas de nuevo, dificultando sobremanera su localización y posterior detención.

Dicho grupo criminal fue detectado a mediados de la segunda semana de este mes de julio, culminando la investigación el sábado de esa misma semana, con un operativo policial en el que se procedió a la detención de los tres integrantes de este grupo criminal tras el seguimiento de estos, cuando se disponían a trasladarse a otra ciudad para continuar con su actividad delictiva.

Los agentes han aconsejado que si encuentran marcas en su puerta o la de sus vecinos, no toquen nada, no limpien nada y den aviso urgente al 091, que desconfíen de personas desconocidas que accedan al bloque y que cierren las puertas, así como ventanas, balcones y si tienen alguien de confianza, sería recomendable que visitara la vivienda, sobre todo si se van de viaje.