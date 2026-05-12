La Policía Nacional lleva a cabo este martes una redada en la calle Luisa de la Cerda en Amate en Sevilla

Archivo - Agente de la Policía Nacional.
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Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 12 mayo 2026 12:22
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SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en la mañana de este martes, 12 de mayo, una serie de registros domiciliarios en el barrio sevillano de Amate.

Según han concretado fuentes policiales a Europa Press, los registros han tenido lugar en la calle Luisa de la Cerda y los agentes han actuado durante varias horas.

Según la información adelantada por ABC, los agentes han actuado con al menos dos furgones y han empleado un camión para transportar los efectos incautados.

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