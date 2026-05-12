La Policía Nacional lleva a cabo este martes una redada en la calle Luisa de la Cerda en Amate en Sevilla

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha llevado a cabo en la mañana de este martes, 12 de mayo, una serie de registros domiciliarios en el barrio sevillano de Amate.
Según han concretado fuentes policiales a Europa Press, los registros han tenido lugar en la calle Luisa de la Cerda y los agentes han actuado durante varias horas.
Según la información adelantada por ABC, los agentes han actuado con al menos dos furgones y han empleado un camión para transportar los efectos incautados.