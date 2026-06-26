La Policía Nacional refuerza su plantilla con 135 nuevos agentes en Sevilla y su provincia

Plantilla de la Policía Nacional de Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de la Policía de Andalucía Occidental, Jesús María García Muñoz, junto al provincial de la Policía Nacional en Sevilla, Ernesto López Ganfornina y la secretaria general, Susana Dolz Fuertes, han presidido en la mañana de este viernes el acto de incorporación a la Comisaría Provincial de Sevilla de 51 agentes con los que contará la capital y la provincia, para reforzar la plantilla de la Policía Nacional en este territorio.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, el acto ha tenido lugar en la sede de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental. Así, con estas nuevas incorporaciones y los 84 que se incorporarán el próximo mes de julio, el número total de agentes que se sumarán a las distintas comisarías, con las que cuenta la capital sevillana y la provincia, será de 135.

El Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental ha dado la bienvenida a los agentes que se han incorporado y ha destacado que se trata de un "día importante para la ciudad y la provincia". El jefe provincial ha subrayado "el fortalecimiento que supone para la plantilla la llegada de estos nuevos policías, que aportarán ilusión y trabajo".