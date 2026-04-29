El PP atribuye a la "dejadez" del Gobierno la pérdida de 3,2 millones de fondos europeos para El Cuervo de Sevilla

Susana Cayuelas y José Manuel Oliva atienden a los medios. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha criticado la "dejadez" del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, para atender las demandas y necesidades de la provincia. "Una realidad que ha hecho que se pierdan 3,2 millones de euros de fondos europeos para El Cuervo de Sevilla".

En un comunicado de la formación política, la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, ha explicado que la inversión perdida contemplaba la transformación de 2.160 metros de la antigua carretera nacional.

El proyecto incluía una renovación total del mobiliario urbano, alumbrado, jardinería, nuevas redes de saneamiento --avaladas por Aguas del Huesna-- y la construcción de tres grandes rotondas estratégicas en Cotrel, las correderas de Lebrija y el límite con Jerez de la Frontera.

Se trata, ha lamentado Cayuelas, de un "incumplimiento flagrante" por parte del Gobierno con el municipio sevillano. En el centro del conflicto, ha explicado, se encuentra el proyecto de humanización de la travesía de la Nacional IV, una obra que contaba con resolución definitiva y aprobación en 2024, pero que "ha caído en saco roto debido a la nefasta y pésima gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente".

"No hablamos de una promesa verbal, sino de un proyecto con visto bueno técnico y financiación europea que se pierde", ha abundado al respecto. "El Gobierno alega limitaciones presupuestarias, mientras ejecuta proyectos similares en municipios con distinto signo político".

Además de la travesía, la vicesecretaria popular ha recordado que aún sigue sin solución "la histórica demanda de las conexiones a la AP-4. "A pesar de los anuncios oficiales sobre expropiaciones e inicio inminente de obras, la única realidad es que no hay movimiento ni intención a corto plazo".

Cayuelas ha reivindicado que es una "infraestructura vital" para la economía local, basada en el sector del transporte, ya que supondría una mejora en la sostenibilidad y un ahorro de combustible al acortar las distancias entre Sevilla y Cádiz.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LAS CRÍTICAS

Por su parte, el alcalde de El Cuervo de Sevilla, José Manuel Oliva (PP), ha recordado que "ante las promesas incumplidas y el agravio continuado del Gobierno de Sánchez y Montero con el municipio, mantienen activa una campaña bajo el lema 'Ni más promesas ni más retrasos'.

La situación es "absolutamente discriminatoria". Parece que la selección de proyectos del Gobierno de España se hace en función de los colores políticos de los ayuntamientos, ha denunciado el regidor, al tiempo que ha añadido que el retraso se produce en un contexto de "escándalos y casos de corrupción escalofriantes" en el Ministerio que ponen en entredicho la gestión desviando recursos en detrimento de los ciudadanos de El Cuervo de Sevilla.

"Como representante de este pueblo tengo que decir 'basta ya' y seguiremos reclamando y reivindicamos las infraestructuras vitales para nuestro municipio así como un trato justo e igualitario para todos los vecinos", ha concluido el regidor cuerveño.