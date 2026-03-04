El PP pide a la Diputación la "reparación urgente" de la SE-9225 en Algámitas (Sevilla)

Situación actual de la SE-9225 en Algámitas (Sevilla) - PP SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en la Diputación de Sevilla ha pedido al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, la "reparación urgente" de la SE-9225, única vía de acceso al camping municipal El Peón de Algámitas.

En un una nota remitida por el partido, el portavoz del PP en el ente supramunicipal, Martín Torres, ha explicado que la situación "requiere celeridad" ya que el corte de la única carretera de acceso a estas instalaciones "está teniendo unas consecuencias económicas muy negativas para el municipio". "Se pierden unos 2.000 euros diarios de media por la cancelación de pernoctaciones y campamentos escolares", ha señalado.

Tras el paso de las últimas borrascas, hace un mes, la SE-9225 fue cortada como consecuencia de un socavón. El PP ha indicado que "a pesar del tiempo transcurrido, de la necesidad de su reapertura y del compromiso" la Diputación "ahora comunica que la reapertura debe seguir esperando hasta el día 11".

"Esta situación que no puede seguir prolongándose", ha subrayado Martín Torres. "El camping no es sólo una instalación municipal, es un motor económico para muchas familias del municipio. Hay reservas contratadas, visitantes que quieren ir y trabajadores que dependen de esta actividad", ha subrayado.

"No podemos permitir que la inacción del gobierno de Javier Fernández siga poniendo en riesgos puestos de trabajo y la actividad de uno de los motores económicos y turísticos del municipio", ha reseñado.

El camping cuenta con 20 trabajadores, de los que alrededor de 15 son empleados fijos. El año pasado más de 3.000 alumnos disfrutaron en estas instalaciones y para esta temporada ya ha sido anulados las 200 primeras reservas "porque es imposible acceder al camping".

El PP ha señalado que la situación "también está afectando a los ganaderos, agricultores y autónomos" y ha asegurado que el Ayuntamiento "está trabajando ante la inacción del PSOE en la Diputación de Sevilla", con tres máquinas para poder acceder con tractores y camiones para alimentar al ganado que también ha quedado aislado y poder acceder a los terrenos de la zona.

Por otro lado, Torres ha lamentado que tras, la visita realizada al municipio, el pasado 25 de febrero, del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, "siga sin ofrecer una solución a los vecinos".

"Algámitas no puede ser rehén de la desidia y la falta de planificación del señor Fernández. Después de venir a hacerse la foto el pasado mes de febrero, los algamiteños siguen sin soluciones, sin plazos y sin compromisos firmes. Los vecinos no necesitan propaganda, necesitan que se arregle la carretera", ha subrayado.