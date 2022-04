El PP de Sevilla acusa a Muñoz de obras simultáneas "sin planificar" generando "un caos de tráfico"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), opinase que carece de "sentido" el pleno extraordinario previsto para este jueves a instancias del PP, para debatir las obras de ampliación del tranvía e incluso su "paralización", el PP ha replicado que lo "irracional es hacer todas las obras a la vez, sin planificar y creando un caos de tráfico en toda la ciudad"

El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha manifestado que "lo que no tiene sentido son las prisas del alcalde para inaugurar esta obra antes de las elecciones, sin importarle lo más mínimo ni los vecinos ni los comerciantes", según ha considerado, asegurando que el PP no está "en contra del proyecto de ampliación del tranvía", en cuya última votación se abstuvo, sino "en contra del momento y de la manera en la que se ejecutan las obras".

Mientras el alcalde ha esgrimido los fondos europeos comprometidos para el proyecto, el PP reclama "un replanteamiento y replanificación en la ejecución de las obras para causar las menores molestias posibles".

"El actual alcalde y ex delegado de urbanismo durante 6,5 años debería haber planificado la ejecución de las obras con rigor, ya que es inconcebible que el pasado 9 de marzo se procediera al corte total del tráfico en las avenidas de San Francisco Javier y de la calle Ramón y Cajal con el objeto de comenzar las obras, cuando a la vez se están realizando obras en otras arterias principales de la ciudad", ha considerado.

"Es insostenible la situación de colapso que se vive en la ciudad en horas punta, a lo que se une las dificultades que sufren los vecinos de las zonas en las que se están realizando las obras, sin planificación ni coordinación previa", ha reiterado De la Rosa, insistiendo en que el PP pide "una replanificación y reorganización de la ejecución de la obra, siempre y cuando no se pongan en riesgo los fondos europeos".

"La planificación y la previsión son primordiales antes de ejecutar cualquier proyecto, algo que el alcalde no ha tenido en cuenta", ha reiterado, indicando que el PP pide que el alcalde "reorganice y replanifique la obra o, en su caso, siempre que no se pongan en riesgo los fondos europeos, el aplazamiento de las mismas hasta que el resto de las otras grandes obras que se están llevando a cabo finalicen para que no se genere la situación de colapso y caos que se vive en la ciudad".

También pide, según ha dicho crear una "oficina de coordinación de obras", dependiente del Área de Hábitat Urbano, para la planificación y coordinación del Ayuntamiento, distritos, Gerencia de Urbanismo y empresas municipales en la ejecución de las obras a realizar.