El PP de Sevilla rinde homenaje a Olga Carrión en los II Premios Populares 2026 tras su fallecimiento

Reunión del Partido Popular de Sevilla presidida por el presidente de los populares sevillanos, Ricardo Sánchez y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, - PP SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla celebrará el próximo lunes, 20 de abril, su segunda edición de los 'Premios Populares 2026', un acto en el que el partido reconoce y pone en valor la dedicación, la vocación de servicio y el compromiso de cargos públicos, militantes, jóvenes y entidades de la provincia. Esta edición contará con una nueva categoría: el 'Premio Olga Carrión al Compromiso con la Mujer', en homenaje a la popular y directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), fallecida el pasado 10 de abril.

En una nota emitida por el PP de Sevilla, su presidente, Ricardo Sánchez, ha explicado que esta edición tendrá un significado especialmente emotivo, ya que "se rendirá homenaje a nuestra compañera Olga Carrión, cuya entrega, generosidad y compromiso con el partido han dejado una huella imborrable en todos nosotros".

Ricardo Sánchez ha afirmado que crean esta categoría en su memoria, un reconocimiento que "nace con vocación de continuidad para distinguir a quienes, como ella, han trabajado con firmeza por la igualdad y el papel de la mujer en la sociedad".

Durante el acto se hará entrega de los distintos galardones que reconocen trayectorias ejemplares en ámbitos clave para el desarrollo social, político y económico de la provincia. En este sentido, el Premio Popular del Año será para Olga Carrión, "en reconocimiento a toda una vida de compromiso y dedicación".

El galardón al 'Compromiso Municipal' recaerá en el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, mientras que el 'Premio Olga Carrión al Compromiso con la Mujer' será otorgado a Amalia Gómez. En la categoría de 'Trayectoria a la Militancia' se distinguirá al exalcalde y presidente de honor del PP de Villamanrique de la Condesa, Manolo Bejar y a la afiliada popular del Distrito Bellavista-La Palmera, Celia Palma "por su entrega y lealtad al proyecto del Partido Popular".

Asimismo, el premio a la 'Trayectoria Empresarial' será para el presidente del Grupo MAS, Vicente Martín. En el ámbito social, se reconocerá la labor de Asociación de la ELA Andalucía, mientras que el galardón al 'Joven Valor Empresarial' recaerá en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla. Por su parte, el premio al 'Joven Valor Social' será para el Club Deportivo, Cultural y Ocio LGTBI.

De esta manera, el presidente del PP de Sevilla ha destacado que "esta edición tiene un componente muy especial, porque recordamos a una gran compañera que dedicó su vida al servicio de los demás y a este partido". En este sentido, ha subrayado que "Olga representa los valores más nobles del Partido Popular: cercanía, compromiso, trabajo incansable y una profunda vocación de servicio público".

Por otro lado, Ricardo Sánchez ha señalado que "con estos premios queremos reconocer el esfuerzo de muchas personas y entidades que hacen mejor nuestra provincia, pero también mantener vivo el legado de nuestra compañera Olga Carrión, que seguirá siendo un referente para todos nosotros".

Asimismo, el dirigente popular ha subrayado que este acto es una "oportunidad para reforzar la unidad, el orgullo de pertenencia y el compromiso con Sevilla y con todos sus ciudadanos". El acto contará con la asistencia de cargos públicos, afiliados y simpatizantes de toda la provincia.