El PP vence en los grandes municipios de la provincia de Sevilla salvo en La Rinconada, tradicional feudo socialista

Mapas comparando el resultado por municipios en la provincia de Sevilla en las elecciones de Andalucía entre 2026 y 2022. - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sido la formación más votada en los grandes municipios de la provincia de Sevilla, incluida la capital y su área metropolitana; solo en La Rinconada, tradicional feudo socialista y donde está de regidor su secretario provincial, Javier Fernández, se ha impuesto el PSOE en porcentaje de votos (32,2%) a los 'populares', con 7.006 sufragios recibidos.

Tras los resultados electorales de este 17 de mayo, el PP ha logrado ochos escaños, gracias a los 405.306 sobres con la papeleta que encabezaba Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte en esta pasada legislatura. Esos votos representan el 39,35% del total, cifra que supone un diputado menos que los nueve parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022. Este partido se ha impuesto en 73 de los 106 municipios.

Por su parte, el PSOE, que ha repetido el mismo número de diputados por Sevilla (5), con un respaldo de 247.762 votos (23,94%), ha sido la primera formación en 28 localidades, muchas de ellas de las sierras Norte y Sur, mientras que Por Andalucía, coalición liderada por Antonio Maíllo, se ha impuesto en cinco municipios.

En cuanto a los municipios mayores de 20.000 habitantes, en Dos Hermanas, el de mayor población de toda la provincia y donde gobierna el PSOE desde 1983, el PP ha logrado 27.722 votos (36,7%), por 16.996 de los socialistas. En Alcalá, los 'populares' han tenido el respaldo de 14.916 vecinos (38,03%), por 8.260 del PSOE, que también ostenta la Alcaldía.

En Carmona, el PP se ha alzado con la victoria merced a los 5.564 votos (41,6%), al igual que en Écija, donde ha contabilizado 9.477 sobres con su papeleta (44,48%); Osuna, con 3.826 votos (34,97%); Utrera, con 10.331 y casi un apoyo del 40%, y Los Palacios, con 7.907 votos, que se ha traducido en un porcentaje del 40,52.

El área metropolitana también se ha teñido de azul, con Tomares (8.022 votos), Gines (3.875 votos), Castilleja de la Cuesta (3.694) y Huévar del Aljarafe (744), por citar algunas localidades. El PP también ha sido la primera fuerza política en Salteras, Valencina de la Concepción y Santiponce --localidades próximas a la capital--, y en Estepa, Constantina y El Pedroso, bastante más alejadas.

LA IZQUIERDA SE IMPONE EN LAS SIERRAS

En la Sierra Sur de Sevilla, las localidades han votado preferentemente a las formaciones de izquierdas, ya sea el PSOE --partido que se ha impuesto en Pruna (34,4%), Martín de la Jara (38,4%), Gilena (27,9%), Lora de Estepa (36,26%)y La Roda de Andalucía (36,7%)-- o Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda --coalición que ha sido la más votada en Badolatosa (37,19%), Casariche (40,04%), Pedrera (35,43%), El Coronil (30,78%) y Marinaleda (57,3%).

En la Sierra Norte, los socialistas han ocupado el primer puesto en porcentaje de votos en El Ronquillo (37,9), El Garrobo (32,7), El Castillo de las Guardas (40,1) y El Madroño (38). El PSOE también ha sido la primera fuerza en localidades como La Puebla de los Infantes (34,7), La Luisiana (34,5), Cañada Rosal (55,2), Tocina (32,9), Brenes (31,47) y Alcolea del Río (36,98), estas tres últimas, de la comarca de La Vega sevillana.

Adelante, pese a no imponerse en ninguna de las 106 localidades sí ha aumentado su representación en relación con la pasada cita con las urnas a nivel autonómico, logrando dos escaños y arrebantando uno al PP, con un 12,91% de respaldo (133.551 votos), con lo que se convierte en la tercera formación política en la provincia en cuanto a sufragios recibidos.

Vox obtiene también dos escaños por la provincia sevillana con un apoyo del 10,77% (111.550 votos), de modo que mantiene los dos parlamentarios que lograron hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía mantiene su diputado por Sevilla, con un 7,45% de los votos depositados en las urnas de la provincia. Esta formación ha logrado 77.104 votos.

La participación en estas elecciones andaluzas ha alcanzado el 54,82%, frente al 46,78% registrado en las citas con las urnas de 2022, lo que supone 8,04 puntos porcentuales más.

