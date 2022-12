PP y Vox afean el "silencio cómplice" de Muñoz con la sedición y la malversación y éste les critica el "ruido"

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Vox han arremetido este jueves en el Pleno ordinario contra lo que han calificado de "silencio cómplice" del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ante la reforma de los delitos de sedición y malversación impulsada por el Gobierno de España. Por su parte, el primer edil de la ciudad les ha criticado que "vulneren el reglamento" del Pleno haciendo una pregunta sobre temas nacionales y no sobre la gestión municipal, al tiempo que ha defendido que "no me van a encontrar en este tipo de ruido político ni barullo".

Tanto PP como Vox han solicitado este jueves en la sesión plenaria "conocer la opinión" del alcalde sobre la "vulneración de derechos" que supone, a su juicio, la reforma de los delitos de sedición y malversación. En primer lugar, el portavoz del grupo municipal 'popular', Juan de la Rosa, ha reclamado este posicionamiento del alcalde ante el "ataque directo a la garantía de estabilidad democrática y la convivencia pacífica que nos procura la Constitución".

El alcalde, que ha repetido su argumentación tanto en la respuesta al PP como a Vox, ha recordado que el reglamento del Pleno da la "oportunidad" a los portavoces de los grupos de "formular una pregunta" al primer edil sobre "todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la gestión municipal". "De las cinco preguntas que formula, ¿me puede decir que tienen que ver con la actividad del gobierno? Nada", ha señalado Muñoz, que ha lamentado que la "palabra Sevilla no aparezca ni una sola vez".

"¿No ha encontrado ninguna pregunta sobre servicios públicos o algún proyecto? ¿Tiene que recurrir al argumentario de su partido nacional?", le ha preguntado Muñoz a De la Rosa, al que ha afeado que haya "desaprovechado una oportunidad" de fiscalizar la gestión municipal. "Esta pregunta la podrían haber hecho en Cuenca, en Madrid o en Albacete, ¿Por qué la traen aquí? En este salón de Pleno hay que hablar de Sevilla, Sevilla y Sevilla, que es para lo que nos pagan los ciudadanos".

El portavoz 'popular' ha calificado de "lamentable" la argumentación de Muñoz, al que ha acusado de poner la "excusa del reglamento" para mantener un "silencio cómplice" sobre las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La postura "lamentable", ha abundado el alcalde, es la de la oposición, que "no tiene proyecto de ciudad". "Les interesa el barullo y el ruido político y, desgraciadamente, demasiado ruido hay en el Parlamento nacional como para que repliquemos aquí, en el salón de Pleno, este tipo de posturas", ha sostenido.

"A mí no me van a encontrar en este tipo de ruidos. A mí me van a encontrar debatiendo sobre Sevilla", ha espetado el alcalde. Por parte de Vox, la portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha defendido que la pregunta es "pertinente porque a todos nos afecta la Constitución". "¿Apoya el asalto al Tribunal Constitucional? No se ponga de perfil. Su silencio le hace cómplice", ha apostillado Peláez.

"¿Tampoco tienen ustedes preguntas sobre la acción de gobierno? ¿No tienen nada que chequear, tan vacíos están de soluciones como para recurrir a un debate impropio del salón de Plenos?", ha preguntado Muñoz a la portavoz de Vox, a la que ha acusado, al igual que al PP, de "contagiar al salón de Plenos de ese bochornoso espectáculo que vemos en el Parlamento nacional. No me van a encontrar ahí", ha sentenciado el alcalde.