Premier Lunar Flamentex 2026 reunirá este jueves a 64 jóvenes diseñadores en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla

Presentación de Premier Lunar Flamentex 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de Premier Lunar Flamentex 2026, un evento destinado a promocionar y dar visibilidad a las creaciones de jóvenes diseñadores de moda flamenca. La cita, organizada por la Escuela Superior de Sevilla de Moda y la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, reunirá a 64 diseñadores noveles, que presentarán 212 trajes, y se celebrará este jueves, 19 de marzo, en el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista.

Durante el acto, el delegado del Distrito Norte, Juan de la Rosa, ha subrayado que la celebración de Premier Lunar en este enclave "pone en valor no solo el talento de los diseñadores emergentes y la fuerza de la moda flamenca como seña de identidad cultural y motor económico de Sevilla, sino también el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación de uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad". En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha destinado ya 6,6 millones de euros a la rehabilitación de este monasterio, recientemente recuperado.

En esta línea, el delegado del Distrito Norte ha señalado que el objetivo es que el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, construido en el siglo XV y considerado una de las edificaciones históricas más singulares de la ciudad, se consolide como "un gran espacio cultural y social para Sevilla". Asimismo, ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación de este enclave patrimonial, que ha permanecido "durante más de cuatro décadas a la espera de actuaciones de rehabilitación".

Asimismo, De la Rosa ha trasladado a sus organizadores el "apoyo total de este equipo de gobierno a Premier Lunar, a la Escuela Superior Sevilla de Moda y a la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex". "Gracias por vuestro impulso incansable al talento joven y por garantizar que el relevo generacional de nuestra seña de identidad esté en las mejores manos", ha apostillado.

Esta presentación ha contado también con la presencia de la delegada territorial en Sevilla de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la Junta de Andalucía, María Luisa Cava, y el director general de la Escuela Superior Sevilla de Moda, Francisco Valderrama.