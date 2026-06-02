Los Premios Manuel Losada Villasante que da la Universidad de Sevilla distinguen a cuatro investigadores andaluces

Archivo - Los investigadores Manuel Gahete, Jia Yan, Víctor José Carrión y María Puerto,distinguidos por la US con el Premio Manuel Losada Villasante - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fallo de la decimocuarta edición de los Premios Manuel Losada Villasante, que otorga la Universidad de Sevilla (US), junto a la Sociedad Española de Radiodifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona y el Foro Interalimentario ha reconocido a cuatro investigadores de universidades andaluzas por el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, han sido distinguidos los investigadores Manuel Gahete, en la categoría de Investigación Científica; Jia Yan, en la categoría de Investigación en Innovación; Víctor José Carrión, en la categoría de Investigación Agroalimentaria; y María Puerto, en la categoría de Investigación en Sostenibilidad.

De esta manera, el profesor de la Universidad de Córdoba e investigador responsable del grupo de Hepatología Molecular en el Imibic, Manuel Gahete, ha sido reconocido por su "destacada trayectoria investigadora" y sus "relevantes" contribuciones en el ámbito de la biomedicina y el cáncer hepático, cuyo trabajo ha permitido avanzar en la comprensión del papel de la "regulación del ARN" en la fisiopatología del cáncer hepático y sus investigaciones han abierto "nuevas perspectivas" para la identificación de biomarcadores y el diseño de "estrategias terapéuticas innovadoras".

En cuanto a la investigadora principal del programa Emergia en la Universidad de Sevilla y referente internacional en materiales avanzados para aplicaciones energéticas, Jia Yan Law ha abordado el desarrollo de nuevas tecnologías de refrigeración de estado sólido y de recolección de energía capaces de "prescindir de elementos críticos de tierras raras", impulsando su trabajo un cambio de paradigma en la ciencia de materiales.

Por su parte, la profesora titular en la Universidad de Sevilla, María Puerto permitido "generar avances con impacto real" en la industria de la seguridad alimentaria, con soluciones innovadoras alineadas con los principios de "sostenibilidad y economía circular" en residuos de crustáceos e insectos, con el objetivo de "emplearlas como materiales biodegradables en envases alimentarios" para sustituir los plásticos convencionales.

Por último, el investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Málaga, Víctor José Carrión, ha abordado "uno de los principales retos de la horticultura intensiva andaluza" como el control de enfermedades fúngicas del suelo que afectan a cultivos de gran relevancia económica, como tomate, pepino o pimiento y que frente a la "creciente pérdida de eficacia de los fungicidas químicos" y las "exigencias regulatorias europeas" de reducción de su uso, su trabajo propone una alternativa basada en el "aprovechamiento de la biodiversidad microbiana del suelo".