Presentados en Sevilla los seis líderes del proyecto 'Sevilla 2029' para "reforzar" el futuro económico, social y urbano

Presentación proyecto 'Sevilla 2029' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este lunes la presentación de los seis responsables de área del proyecto Sevilla 2029, una iniciativa que busca "contribuir a la reflexión y al impulso de propuestas que refuercen el futuro económico, social y urbano de la ciudad".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto, presidido por el alcalde, José Luis Sanz, ha contado con la participación de los profesionales que coordinarán las seis líneas estratégicas del proyecto: Agustín Vidal, de Sevilla Pujante; Félix Ríos, de Sevilla Activa; Vanesa Villegas, de Sevilla Sostenible; Teresa Cano, de Sevilla Accesible, y Raúl Romera, de Sevilla Digital. Sevilla Global, encabezada por Manuel Macías, no ha podido estar representada en este acto.

El proyecto, impulsado por ABC de Sevilla, se articula en seis áreas de trabajo, según ha explicado el Ayuntamiento: Sevilla Global, orientada a reforzar la proyección exterior de la ciudad; Sevilla Activa, centrada en el capital humano y la igualdad de oportunidades; Sevilla Pujante, enfocada en la atracción de talento y la generación de empleo de calidad; Sevilla Sostenible, dedicada a la transición verde; Sevilla Accesible, centrada en infraestructuras y movilidad; y Sevilla Digital, enfocada en la transformación tecnológica de la ciudad y de su tejido productivo.