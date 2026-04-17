El Programa Agente Tutor de Sevilla forma a 6.000 alumnos en prevención para la Feria y la Semana Santa

Un agente forma a alumnos dentro del Programa Agente Tutor de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa Agente Tutor de la Policía Local ha concluido este viernes la segunda fase de su campaña 'Prevención de los menores en las fiestas primaverales', en la que han participado un total de 6.000 alumnos. La iniciativa incluye un programa específico de prevención y actuación sobre los riesgos asociados a estas celebraciones, desarrollado durante las charlas impartidas en Semana Santa y la Feria.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Policía Local y su unidad Agente Tutor, ha impulsado un año más esta campaña preventiva y de concienciación dirigida a los escolares sevillanos, con especial atención al alumnado de secundaria. El objetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre las precauciones que deben tener durante la Feria de Abril, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El programa continúa así sus charlas preventivas tras el éxito de la primera fase centrada en Semana Santa. En esta segunda etapa, se ha llegado a 2.000 alumnos de institutos y centros educativos públicos y concertados de la capital hispalense.

Una de las grandes novedades de estas charlas es la información que se ha dado a los jóvenes sobre con la colaboración del Área Municipal de Salud, que ha acompañado a los agentes en sus charlas para aportar consejos útiles a los menores también desde el punto de vista sanitario y enseñarles a identificar los síntomas de un posible estado de embriaguez o incluso coma etílico.

Por otro lado, los agentes tutores informan y sensibilizan, sobre el buen uso de los vehículos eléctricos (Patinetes) y ciclomotores por las zonas urbanas y la prohibición taxativa de utilizarlo bajo la influencia de cualquier tipo de sustancia que pueda alterar el normal desarrollo de su conducción así como provocar accidentes de tráfico y sus consecuencias.

Los agentes tutores utilizan charlas y talleres dinámicos con recursos audiovisuales adaptados por franjas de edad y utilizan un lenguaje verbal inclusivo y una especial atención a la diversidad funcional y neurodiversidad cognitiva.

Las charlas de la campaña preventiva de las Fiestas de Primavera se han divido en dos fases adaptadas a las diferentes problemáticas de las fiestas. La primera fase de la Semana Santa estuvo centrada en los más pequeños mientras que la segunda centrada en Feria se ha dirigido a los alumnos de secundaria.