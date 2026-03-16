La provincia de Sevilla impulsa su posicionamiento en Estados Unidos ante turoperadores y profesionales del MICE

Encuentro de trabajo de una delegación sevillana en Miami para reforzar el posicionamiento de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación turística empresarial promovida por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha desarrollado en Miami (EEUU), entre el miércoles 11 y el viernes 13 de marzo, una "intensa agenda de trabajo" orientada a reforzar la promoción internacional del destino Sevilla en el mercado estadounidense, primer emisor extranjero de pernoctaciones en la provincia.

Tras la primera jornada, dedicada a encuentros con aerolíneas y responsables aeroportuarios, durante el jueves, la delegación sevillana ha centrado sus acciones en la promoción turística directa ante operadores y prescriptores del sector. El programa del viaje se ha completado, este pasado viernes, con nuevos encuentros institucionales y empresariales, entre ellos la presentación del destino en la Cámara de Comercio del Gran Miami (Greater Miami Chamber of Commerce), con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y turísticas entre ambos territorios, detalla en una nota de prensa.

Asimismo, la delegación ha mantenido contactos con representantes del tejido empresarial y turístico local, con el fin de fortalecer los vínculos entre la provincia de Sevilla y el área de Miami y favorecer nuevas oportunidades de colaboración. La delegación sevillana ha estado encabezada por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, acompañado por representantes del sector turístico provincial y por empresas turísticas de la provincia que participan en esta acción de promoción internacional.

Entre estos últimos, el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Javier Benítez; la gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Carmen Arjona; y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, que se unieron a esta misión comercial con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio en el mercado estadounidense, y más concretamente, en el sur de Florida.

ENCUENTRO CON TUROPERADORES

Uno de los puntos destacados de la agenda ha sido el encuentro con turoperadores y agentes turísticos de Miami, en el que la delegación sevillana presentó el destino Sevilla como "una de las propuestas más atractivas del sur de Europa para el viajero estadounidense". Bajo el lema de la actual campaña de promoción turística de la institución provincial 'Sevilla, no la mires. Vívela', durante este encuentro se ha destacado los principales atractivos turísticos de la provincia, entre ellos, su patrimonio histórico y cultural, su gastronomía, su oferta de naturaleza y experiencias, así como su capacidad para ofrecer un turismo diverso y abierto durante todo el año.

Rodríguez Hans ha subrayado que el principal atractivo de la provincia sevillana está en su gente. "Seguramente, el primer día que vayas no sepan quien eres, pero si vuelves una segunda vez se sabrán tu nombre y tu bebida favorita. Así somos. Y me consta que gran parte de la comunidad hispana que aquí reside sabrá de qué les hablo", ha asegurado.

Para el vicepresidente de Prodetur, Estados Unidos "es un mercado prioritario para el destino Sevilla". En esta línea, ha remarcado que este tipo de actuaciones "permiten trasladar directamente a los operadores turísticos el potencial de la provincia y reforzar su presencia en los circuitos europeos del viajero americano".

PROMOCIÓN DEL DESTINO MICE

Otro de los ejes de este viaje promocional a Miami ha sido el encuentro con profesionales del segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), organizado por el Sevilla Congress and Convention Bureau. En esta reunión, en la que han participado una decena de empresas sevillanas del sector y profesionales del mercado estadounidense, se ha presentado la provincia como un "destino competitivo" para la celebración de congresos, convenciones y eventos internacionales.

En este contexto, se han destacado las infraestructuras de congresos de la ciudad y la provincia, su capacidad hotelera y la singularidad de sus espacios históricos, culturales e industriales para la celebración de eventos profesionales. Según Rodríguez Hans, "el turismo MICE es uno de los segmentos de mayor impacto económico para los destinos y Sevilla cuenta con una oferta especialmente atractiva para este tipo de encuentros, que combina infraestructuras modernas con un entorno cultural y patrimonial único, a lo que se suma la calidad y profesionalidad de sus empresas".

Sobre los objetivos de este viaje, Rodríguez Hans ha destacado que "esta misión institucional y comercial, de apoyo al sector, que hemos llevado a cabo nos permite posicionar al territorio de la provincia en un mercado con muchas similitudes con respecto a nuestro destino en muchos aspectos. Y es que tanto Miami como Sevilla han sabido convertir su diversidad cultural en fortaleza económica" ha concluido Rodríguez Hans.