PSOE califica de "incomprensible" la retirada del Pleno del punto sobre el Plan de Navidad de la Policía de Sevilla

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha calificado como "incomprensible" la decisión del Gobierno municipal de retirar del orden del día del último Pleno municipal el punto acerca del Plan de Navidad de la Policía Local. Este punto será tratado, junto al abono de las horas extras de los agentes por valor de casi cinco millones de euros, en un Pleno extraordinario el miércoles 26 de noviembre.

Según una nota remitida por el partido, la decisión es una muestra de "la opacidad del Gobierno del señor Sanz". El punto fue retirado junto a la propuesta de abono de las horas extras de los agentes, justo después de las intervenciones de los grupos sin que se procediera a su votación. "Alimenta la sospecha de que lo que pretenden es pactar este plan con Vox en lugar de hacerlo con quienes realmente corresponde: la representación sindical y el Servicio de la Policía Local", ha afirmado.

En esta línea, Gaya ha pedido al Ayuntamiento que el Plan de Navidad que se presente sea "serio, riguroso, transparente y, sobre todo, consensuado con los profesionales".

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, fue el encargado de anunciar la retirada de los dos puntos tras la intervención de los grupos de la oposición que habían señalado "la mala gestión" del Consistorio conforme a la situación de los agentes. Anteriormente, la portavoz del grupo Vox, Cristina Peláez, había pedido dicha retirada al ejecutivo municipal.

Flores agradecía "la mano tendida" de Vox para que los "agentes puedan cobrar los atrasos a los que tiene derecho". En esta línea, el delegado reconocía "un problema con la ley de techo de gasto" y el aumento en el número de eventos que tienen que cubrir los efectivos. Ante esto, afirmó que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos".

Ante esta decisión, CSIF ha anunciado su retirada del acto institucional del día de la Policía Local el próximo 24 de noviembre. "No tenemos nada que celebrar y no estamos dispuestos a escuchar una serie de discursos institucionales, el del jefe, el delegado y el alcalde, que un año más vendrán cargados de mentiras", ha afirmado el delegado sindical, Santiago Raposo.

En esta línea, fuentes del Sindicato de Policías Municipales de España consultadas por Europa Press, han calificado la retirada del punto como "una falta de respeto a la plantilla".

Ambos sindicatos rechazaron las dos propuestas presentadas por el Ayuntamiento en sendas reuniones conjuntas. CSIF anunció esta semana la posibilidad de "activar la vía judicial" si desde el Consistorio "imponían" el Plan.