El PSOE lamenta que Sanz "deje sin refugios climáticos y sin sombra" a Sevilla "en plena ola de calor"

Una mujer se refresca en una fuente, en foto de recurso - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha avisado de que el Gobierno local, que preside José Luis Sanz (PP), vuelve a afrontar una ola de calor "sin que Sevilla disponga de una verdadera red de refugios climáticos y sin haber resuelto algunos de los principales problemas de sombra", como los de la Avenida de la Constitución y el puente de San Telmo.

En una nota de prensa, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha advertido de que el anuncio realizado por el Ayuntamiento sobre la activación de 125 plazas de "refugio climático" supone, en realidad, "la reedición del dispositivo asistencial destinado a personas sin hogar y no la creación de una red pública de espacios donde el conjunto de la población pueda protegerse de las altas temperaturas".

"Atender a las personas sin hogar es una obligación básica e imprescindible y estos recursos deben reforzarse, pero el Gobierno de Sanz no puede presentar un dispositivo asistencial con plazas limitadas como si Sevilla dispusiera de una verdadera red de refugios climáticos", ha señalado Aguilar.

Aguilar ha subrayado que un refugio climático debe ser un espacio gratuito, accesible, debidamente climatizado, con agua potable, aseos y zonas de descanso, además de estar claramente identificado y próximo a los lugares de residencia de la población. "Una persona mayor, una familia cuya vivienda no esté climatizada o cualquier ciudadano que se encuentre en la calle durante las horas más peligrosas del día debería saber a qué edificio público puede acudir".

"Hoy, en Sevilla, esa red no existe y el Ayuntamiento ni siquiera ofrece un mapa claro de espacios disponibles", ha afirmado la edil socialista.

APERTURA DE CENTROS CÍVICOS

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde que informe de manera inmediata sobre qué centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas, mercados u otros edificios municipales van a abrirse como refugios climáticos durante el verano.

Al respecto, Aguilar ha exigido que el Ayuntamiento detalle los horarios de apertura, las condiciones de climatización, la disponibilidad de agua y aseos y el funcionamiento de estos espacios durante los fines de semana, cuando muchos equipamientos municipales permanecen cerrados.

La concejala ha asegurado que Sevilla se encuentra "muy por detrás" de otras capitales que sí han desarrollado redes públicas de refugios climáticos. Para ello ha esgrimido que Córdoba activó sus espacios "con semanas de antelación", mientras que Bilbao ha anunciado una red integrada por 134 refugios interiores y exteriores distribuidos por toda la ciudad.

Por último, el PSOE ha instado al equipo de gobierno a que publique de manera inmediata un "mapa municipal de refugios climáticos" que incluya centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas, mercados y otros equipamientos públicos distribuidos por todos los distritos.