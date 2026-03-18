El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla "revertir el abandono" en el Parque Alcosa: "Los vecinos no pueden más"

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SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado para el Pleno de este jueves una propuesta integral para "revertir el abandono" en el que está instalado el Parque Alcosa tras tres años de Gobierno del PP de José Luis Sanz".

"Los vecinos no pueden continuar igual. Fallan cosas tan básicas como la movilidad, la limpieza y la seguridad", ha afirmado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, en una nota remitida por el partido.

La moción presentada pide al Gobierno municipal "presentar en un plazo máximo de 6 meses" un plan de movilidad integral para el barrio que incluya "mejoras en las salidas viales para evitar atascos y el incremento en las frecuencias de paso de los autobuses".

En esta línea, ha pedido que se estudien "nuevas conexiones", así como "ampliar el horario de la línea 60, cuyos autobuses tarden en pasar hasta 30 minutos, y no funcionan domingos y festivos".

Entre las propuestas planteadas por el PSOE está la finalización "urgente de" las obras de rehabilitación de la Plaza de Encina del Rey, que "acumula un año de retraso por mala gestión, lo que está generando molestias a residentes y perjuicios a los comercios de la zona".

"Los mayores del barrio necesitan más espacio en su Hogar del Pensionista y continúan sin respuesta del Señor Sanz", ha señalado el edil socialista en alusión a otro de los objetivos de la moción, como es que se finalicen las actuaciones pendientes de este centro.

Por otro lado, De Aragón ha hecho referencia a la situación de los hortelanos, que "siguen sin unos servicios ni unas condiciones dignas". El PSOE propone que se garantice la "seguridad y adecuación de los huertos urbanos" y que se adopte un plan de pavimentación, retirada de vertidos acumulados, instalación de medidas de protección y dotación de aseos y servicios básicos.

La propuesta también hace alusión a "la falta de limpieza, el "preocupante estado del arbolado y la alarmante falta de presencia policial".

Asimismo, el PSOE ha reclamado la ejecución del proyecto integral del Centro Deportivo Ontur, así como la renovación urgente del césped del Centro Deportivo Alcosa, en materia de infraestructuras deportivas. Del mismo modo, los socialistas también proponen actuaciones urgentes de mantenimiento en el Centro de Educación de Adultos Manuel Collado, que se proceda al cerramiento de la Plaza Maestro Sánchez Rosa y que se conteste la solicitud de cerramiento hecha por los vecinos de la calle Aldaya, además de una mejora integral del alumbrado en el Parque del Tamarguillo.

"Después de tres años de Gobierno del Partido Popular, lo que toca no es prometer sino cumplir con Parque Alcosa", ha insistido Juan Tomás de Aragón.