El PSOE exige al alcalde la reapertura del parque canino de Sevilla Este ante las quejas de los usuarios

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha criticado el "cierre repentino" del 'pipicán', o también conocido como parque canino, de la calle Médicos sin Fronteras, en Sevilla Este, del que, según ha expuesto la formación, "se beneficiaban cada día cientos de usuarios" y que el PP provincial ha clausurado "de la noche a la mañana sin dar explicaciones a quienes usaban sus instalaciones". Por ello, ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, su reapertura ante las quejas de los vecinos de la zona.

En una nota, la formación socialista ha explicado que dicha área de esparcimiento canino fue ampliada durante la etapa del PSOE en la alcaldía, "convirtiéndose en un espacio de convivencia y comunidad para los vecinos de la zona y sus mascotas, que podían correr libremente por el parque y disfrutar de un área de juegos". Sin embargo, ha afeado al Ayuntamiento de Sevilla, bajo el mandato de José Luis Sanz, su cierre "repentino" y que haya decidido abrir la valla que perimetraba sus instalaciones, "sin que sus usuarios hayan recibido alguna explicación", ha asegurado.

A su juicio, en la práctica, ha quedado inhabilitado para los perros, "con la excusa de las molestias ocasionadas para los residentes de los bloques cercanos y el supuesto amparo de una recomendación del Defensor del Pueblo". En este contexto, el PSOE ha recriminado que ninguno de los responsables del PP haya mostrado ninguna resolución, "tal como se les solicitó en la Junta Municipal del Distrito Este del pasado miércoles".

Además, el grupo socialista ha reprochado al PP provincial que dicha situación ha generado "un gran desconcierto y enfado" entre los muchos usuarios del parque canino, tal como pudieron comprobar el pasado lunes el portavoz socialista Antonio Muñoz y el propio Juan Tomás de Aragón.

En este contexto, el edil del PSOE ha criticado la "falta de transparencia" del Ayuntamiento: "Es la habitual forma de proceder del equipo de Sanz, que toma decisiones sin pensar en todos los afectados y alejándose del consenso", ha afirmado.

De hecho, ha acusado a los populares de "mala gestión" del espacio, pues son muchos los residentes de la zona que han alertado del "incumplimiento de los horarios", lo cual, a su juicio, multiplicó el malestar de quienes residen en los edificios cercanos.

Como respuesta, De Aragón ha pedido al PP de Sanz la reapertura de este pipicán y que se haga "buscando el consenso entre usuarios y residentes", garantizando el bienestar animal y el descanso vecinal, dos variables que son "compatibles" si hay una "adecuada regulación".

"Lo que nunca se puede hacer es cerrar el parque sin dar explicaciones y mucho menos sin ofrecer una alternativa a sus cientos de usuarios", ha denunciado el edil del PSOE.

Asimismo, ha calificado como "hipócrita" dicha actuación, sobre todo porque no concuerda con su proyecto de 'Sevilla, ciudad amiga de los animales', defendido a bombo y plantillo en campaña electoral. "Era solo humo. En vez de acercar la ciudad a los animales, está alejándolos", ha insistido.

En esta línea, el Grupo Municipal Socialista ha cuestionado la política del PP de desplazar los parques caninos a zonas alejadas de los núcleos residenciales, tal como pretende hacer en Sevilla Este y ya ha hecho en otras zonas de la ciudad.