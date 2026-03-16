El PSOE de Sevilla advierte de la "caótica" movilidad en el Aljarafe por la "pérdida" de inversión e infraestructuras

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, en Salteras (Sevilla) en una atención a medios. - PSOE

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha advertido este lunes de la "caótica" movilidad y el "nefasto" funcionamiento del transporte público en la comarca del Aljarafe por la "pérdida" de inversión e infraestructuras, que ha derivado en el "enterramiento" de dos "proyectos estratégicos" de la comarca, como la autovía y el tranvía, entre otros asuntos.

Según ha resaltado en una nota emitida por el partido, en 2025 "el nivel de inversión en Sevilla ha caído un 87%, lo que se traduce en 500 millones de euros menos, un recorte que tiene consecuencias directas en el bloqueo de las inversiones e infraestructuras que necesita la provincia".

Según ha enmarcado el grupo, Recio ha incidido en dos "proyectos estratégicos en el Aljarafe" que habrían sido "prometidos" por el Gobierno andaluz y que "han quedado enterrados", citando la autovía del Aljarafe y el tranvía. En este sentido, ha advertido de la "caótica movilidad en una comarca con gran densidad de población, agravada por el nefasto funcionamiento del transporte público".

En atención a medios, el alcalde socialista de Salteras, José Antonio Alfaro, ha advertido del "lamentable estado de la carretera A-8077, "la gran olvidada por parte del Gobierno andaluz, que acumula numerosos socavones y desperfectos". "Se trata de la vía más importante para acceder a Sevilla y a las localidades vecinas, por donde circulan entre 8.000 y 10.000 vehículos al día", ha detallado el regidor.

Además, ha demandado al Gobierno andaluz que "asuma su responsabilidad en el mantenimiento del carril bici de Salteras, que es muy transitado por los vecinos y vecinas y cuyo estado es lamentable".