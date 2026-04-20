PSOE de Sevilla advierte de consolidación de preferia sin contar con "planificación ni servicios públicos necesarios"

Imagen de archivo del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido este lunes que la preferia "está creciendo y se está consolidando" en los últimos años como una "auténtica antesala de la Feria", con una "elevada afluencia de público y la celebración de recepciones en numerosas casetas", pero "sin contar con la planificación ni los servicios públicos necesarios".

Según ha detallado la formación en una nota, Muñoz ha señalado que esta evolución está provocando que la Feria comience de facto antes de su inicio oficial, generando un escenario en el que el recinto "se llena sin la cobertura adecuada en materia de limpieza, seguridad o transporte, lo que repercute directamente en su organización y en la experiencia de los asistentes".

En este contexto, ha defendido el modelo de Feria más largo impulsado en la etapa anterior, de sábado a sábado, como una fórmula "más ordenada, más equilibrada y más justa", al permitir integrar esos días de mayor actividad dentro del calendario oficial y garantizar "desde el primer momento los servicios públicos necesarios".

A su juicio, la situación actual "acentúa las diferencias entre quienes disponen de acceso a casetas y quienes no", al concentrarse buena parte de la actividad en espacios privados durante esos días previos, lo que genera "condiciones distintas en la forma de vivir la Feria".

En esta línea, el portavoz socialista ha subrayado además que un formato más amplio "permite repartir mejor la afluencia de público a lo largo de más días, impulsa la actividad económica ligada a la Feria y facilita una mejor organización de la ciudad".

Por ello, ha insistido en la necesidad de abordar este fenómeno desde la planificación municipal, con el objetivo de garantizar un evento "más ordenado, accesible y cohesionado". En suma, el Grupo Socialista ha reiterado su compromiso con una Feria de Abril que combine "tradición, buena organización y condiciones de mayor igualdad" para el conjunto de la ciudadanía.