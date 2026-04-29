PSOE Sevilla advierte de "desastrosa" gestión en el hospital de San Juan, con agendas "cerradas" y sin citas médicas

El candidato del PSOE de Sevilla al Parlamento andaluz Alejandro Moyano en San Juan (Sevilla) - PSOE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE de Sevilla al Parlamento andaluz Alejandro Moyano ha advertido este miércoles de una "desastrosa gestión" en el Centro de Salud Nuestra Señora de La Paz, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), misma vez que ha asegurado que "apenas funcionan dos de los cincos puntos de atención a los pacientes, las agendas de atención primaria están cerradas, no hay citas ni presenciales ni telefónicas, y muchos vecinos y vecinas se ven obligados a hacer cola a las 7,30 horas de la mañana".

En una nota emitida por el grupo, Moyano ha asegurado que esta situación responde al modelo sanitario del Gobierno andaluz que, según ha destacado, apuesta por la privatización, lo que deriva en un "colapso insostenible".

En este sentido, ha defendido el modelo socialista "de defensa de lo público, para dar igualdad de oportunidades en la atención sanitaria y con mayores inversiones".