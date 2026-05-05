PSOE Sevilla advierte de un "desfase" en las cuentas municipales de 87 millones de euros tras liquidar el presupuesto

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido este martes de un "desfase" en las cuentas municipales es de 87 millones de euros, tras la liquidación del presupuesto.

Según ha detallado, esto "confirma el incumplimiento de las reglas fiscales", "obligará al Consistorio a aprobar un plan de ajuste" y "tendrá repercusión en la vida de los ciudadanos".

A juicio de Muñoz, esta situación "no responde a una cuestión técnica puntual, sino a una forma de gestionar sin planificación y alejada de la realidad económica". Además, ha enmarcado que el Gobierno local aprobó en los plenos de febrero y marzo modificaciones presupuestarias por más de 35 millones de euros "pese a las advertencias de la intervención municipal, que recomendaba esperar a la liquidación".

Por otra parte, el grupo ha incidido en una previsión de ingresos "inflada" con la que se elaboró el presupuesto. "No es solo que se haya gastado mal, es que se presupuestaron ingresos que luego no han llegado", ha apostillado.

El titular ha criticado de igual forma que mientras se producían esas desviaciones, el gobierno municipal "haya destinado recursos a actuaciones que considera no prioritarias", como, detalla, la externalización de servicios o el incremento del gasto en eventos, publicidad o catering.

Según han detallado los socialistas, las consecuencias del ajuste no serán inmediatas únicamente, sino que se extenderán a los próximos ejercicios. "Este plan va a condicionar 2026 y 2027. Es la herencia económica que se deja", ha afirmado el socialista.