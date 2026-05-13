El PSOE de Sevilla afea los "incumplimientos" y el "abandono sistemático" de Moreno a la provincia

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Rafael Recio, en la barriada nazarena de Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla). - PSOE DE SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Rafael Recio, ha criticado este miércoles desde la barriada de Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla), el "abandono sistemático" al que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno "tiene sometida a la provincia de Sevilla".

Según ha concretado la formación en una nota, Recio ha lamentado que el crecimiento "ejemplar, ordenado y referente" que ha liderado el Ayuntamiento nazareno, gobernado por el PSOE, durante décadas "no haya contado en los últimos ocho años con el acompañamiento de la Junta de Andalucía", que ha respondido a las necesidades de los vecinos únicamente con "incumplimientos".

"Moreno vino hace unos días a Dos Hermanas a demostrar que su única política es llenar la provincia de promesas que luego no tienen ninguna respuesta", ha criticado Recio. Asimismo, el candidato socialista ha señalado que Entrenúcleos, el punto de mayor expansión residencial de toda Andalucía, ejemplifica "perfectamente este castigo".

"Donde debería haber un centro de Primaria, hay un solar vacío; donde debería haber una guardería comprometida por convenio, hay otro solar vacío; y donde debería haber un centro de salud, solo encontramos más tierra y promesas incumplidas", ha agregado.

En contexto, Recio ha realizado un recorrido por las infraestructuras "fantasma" en la zona. "En materia educativa, Moreno se comprometió a construir un instituto de secundaria y un conservatorio de música", ha relatado, al tiempo de afear que "ambos son hoy solares vacíos".

"Prometió un centro de salud para atender a los miles de nuevos vecinos, pero sólo hay un solar vacío. Incluso en formación profesional, las antiguas instalaciones de la fábrica de Ybarra, donde iba un centro integrado de FP, siguen siendo un esqueleto abandonado", ha abundado.

Para el candidato socialista, esta "falta" de servicios públicos contrasta con la "eficacia" del Consistorio de Dos Hermanas, que "sí ha cumplido" construyendo el centro de Educación Infantil que le correspondía por convenio y "manteniendo una política de vivienda pública asequible que atrae a ciudadanos de toda la provincia, frente a un modelo del PP en Sevilla basado en VPO inalcanzables de 350.000 euros".

Además, Recio ha calificado de "falta de respeto" las recientes promesas de Moreno sobre la llegada del metro a Entrenúcleos. "Viene a prometer la Línea 1 cuando sabe perfectamente que eso está conveniado desde hace años gracias al empeño de los regidores socialistas de esta ciudad".

"Promete la Línea 2 cuando no ha sido capaz ni de ejecutar un viaducto de 800 metros para complementar el proyecto de Metrobús que el Ayuntamiento ha tenido que abordar a pulmón y en solitario", ha agregado, al tiempo que ha señalado que "esa es la política de Moreno con la provincia de Sevilla, la del autobombo y mucho marketing, pero vacía de respuestas. Ofrece solares que no ofrecen ni derechos ni oportunidades", ha concluido Recio.