El PSOE de Sevilla afea a Moreno el "grave déficit" de infraestructuras y transporte público por su "ineficaz gestión"

La candidata socialista Verónica Pérez, en una atención a medios en Mairena del Alcor. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Sevilla al Parlamento Verónica Pérez ha afirmado que el "modelo" del Partido Popular "dificulta el día a día" de los sevillanos y ha animado a "cambiar las cosas" el próximo 17 de mayo. En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que los ocho años de Gobierno de Moreno "han sido nulos en materia de infraestructuras" y "no han traído ni una sola mejora en las carreteras de la provincia, al contrario, hay un déficit grave" al respecto.

En una atención a medios en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, la candidata en la lista del PSOE por la provincia ha explicado que este municipio "lleva años sufriendo la ineficacia absoluta del Gobierno andaluz en la gestión del transporte público y la falta de inversión en infraestructuras".

"El Ejecutivo de Moreno no ha llevado a cabo ni una sola mejora en carreteras, en líneas de autobuses interurbanos y, en definitiva, ninguna inversión importante en materia de infraestructuras y ese déficit que lastra a la provincia lo padecemos y lo pagamos cada día los ciudadanos, que tenemos dificultades para llegar al trabajo, para ir al médico o a la universidad", ha detallado Pérez.

"Solo hay una forma de mejorar el transporte público de la provincia de Sevilla y de invertir en infraestructuras: haciendo posible que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha concluido.

