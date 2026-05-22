PSOE Sevilla afea a Sanz el uso "arbitrario" del reglamento del Ayuntamiento y el "veto" a una pregunta del Lope de Vega

Archivo - La concejala socialista Myriam Díaz, en foto de archivo. - PSOE DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado las "trabas constantes" que, a su juicio, está poniendo el gobierno de José Luis Sanz a la labor de la oposición y ha acusado al PP de aplicar el reglamento municipal "de manera arbitraria y según convenga políticamente".

La denuncia se ha producido durante la comisión municipal celebrada este viernes, en la que la concejala Myriam Díaz ha afeado la decisión de "inadmitir" una pregunta urgente registrada por el PSOE sobre la situación del Teatro Lope de Vega, señala la formación en una nota de prensa.

Durante su intervención, Díaz ha asegurado que el Grupo Socialista no está encontrando en el Ayuntamiento "objetividad, imparcialidad y neutralidad" por parte de la Presidencia del Pleno y de las comisiones municipales.

"Ser presidente del Pleno del Ayuntamiento y de esta comisión es un honor, pero también una responsabilidad. Y lo que se le pide a la persona que ejerce ese cargo es, como mínimo, objetividad, imparcialidad y neutralidad", ha afirmado Díaz.

Según ha explicado la edil socialista, la pregunta sobre el Lope de Vega se presentó "en tiempo y forma", alegando su urgencia tras unas declaraciones públicas realizadas por la delegada de Cultura. Sin embargo, la resolución rechazando la iniciativa no fue comunicada al Grupo Socialista hasta las 18,05 horas del día anterior a la comisión, después de que el PSOE preguntara "en reiteradas ocasiones" si había sido admitida.

"El Gobierno municipal ha justificado la inadmisión alegando 'falta de tiempo para preparar la respuesta' y una 'alteración' del orden del día", destaca el PSOE, que considera son argumentos "incoherentes", ya que la propia delegada había abordado públicamente el asunto en rueda de prensa y finalmente ni siquiera acudió a la comisión.

La concejala socialista ha reprochado igualmente que durante la comisión se abordaran cuestiones ajenas a las competencias municipales, incluyendo referencias al Puente del Centenario, mientras que al PSOE se le impedía formular preguntas sobre el Teatro Lope de Vega.

PLENO EXTRAORDINARIO POR 'IMPERATIVO LEGAL'

Durante su intervención, Díaz ha vinculado además este episodio con lo ocurrido recientemente con la solicitud de un pleno extraordinario sobre vivienda impulsado por el Grupo Socialista. Según ha recordado, el Gobierno municipal no ha respondido formalmente a la petición dentro de los plazos establecidos, que finalmente quedaron agotados, por lo que la convocatoria ha tenido que realizarse "por imperativo legal" a través de la Secretaría General del Ayuntamiento.

Para el PSOE, todos estos hechos evidencian una "doble vara de medir" en la aplicación del reglamento municipal y una estrategia destinada a dificultar el trabajo de control y fiscalización de la oposición.

"Lo que están haciendo no es solo limitar la labor de oposición que ejercemos libremente, sino también coaccionar e imponernos de lo que aquí se habla, cuando quieren ustedes y como quieren ustedes", afirmó Díaz.

La edil socialista ha lamentado que el Grupo Socialista lleve "tres años soportando este tipo de cuestiones" y ha reclamado al Gobierno municipal que permita a la oposición ejercer "libremente y en igualdad de condiciones" su labor de fiscalización.