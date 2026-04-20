El PSOE de Sevilla critica la ausencia de transporte público directo a la Feria desde el norte de la ciudad

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha cuestionado la política del Gobierno del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el servicio de transporte público a la Feria por la decisión de "volver a ignorar" a los vecinos del norte de Sevilla. "Por segundo año consecutivo", no podrán ir directamente a la Feria en autobús", ha precisado la concejala socialista Myriam Díaz.

En esta línea, ha concretado que, pese a las reclamaciones realizadas en el pasado curso, "el Señor Sanz o no ha tenido tiempo o no ha querido escucharlo". "Por segundo año consecutivo los vecinos de la zona norte no podrán acceder a la Feria directamente utilizando el transporte público", ha añadido, según un comunicado emitido por parte de la formación.

En contexto, el Grupo Municipal Socialista ha considerado que los vecinos de la zona norte "no han recibido el mismo trato que otros barrios de la ciudad", como los del Distrito Este, cuyos residentes "sí podrán llegar directamente al Real de Los Remedios a través del tranvibús".

Al hilo, el PSOE de Sevilla ha apuntado a que la consecuencia es que, para llegar al Real desde barrios como Pino Montano, algunos vecinos tendrán que emplear "cerca de dos horas y realizar varios transbordos" si deciden optar por el transporte público, sin contar con las esperas, que "suelen ser superiores en jornadas de estas características".

"Nos gustaría que el mismo esfuerzo que se ha llevado a cabo para que las líneas de la zona este sí lleguen directamente a la Feria se dedicase a que los vecinos de la zona norte sí pudieran disfrutar de ese mismo servicio directo", ha agregado Díaz.

Por estos motivos, el PSOE pide al PP de Sanz que rectifique y ofrezca un servicio directo desde el norte de Sevilla hasta el recinto ferial, ya sea alargando la Línea Norte (LN), para que finalice en la Feria en lugar de en el Prado, como ya se hizo el pasado año con la Línea Especial (LE) de Sevilla Este; o a través de otras alternativas. "Si no se atiende esta petición, nos podría dar lugar a pensar de que hay vecinos de primera y vecinos de segunda", ha sentenciado Myriam Díaz.