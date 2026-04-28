El PSOE de Sevilla critica el "déficit de plazas e infraestructuras educativas" en toda la provincia

La número tres de la candidatura del PSOE de Sevilla a las próximas elecciones andaluzas, Marta Alonso, en su visita a Los Palacios y Villafranca junto al secretario general socialista en la localidad, José Ángel Amuedo. - PSOE

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La número tres de la candidatura del PSOE de Sevilla a las próximas Elecciones Andaluzas, Marta Alonso, ha visitado este martes Los Palacios y Villafranca junto al secretario general socialista en la localidad, José Ángel Amuedo, para recriminar la situación de la educación pública desde que gobierna el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Es la gran prioridad olvidada", han criticado, al tiempo que han advertido del "déficit de plazas e infraestructuras educativas" en la provincia hispalense.

A las puertas del IES Marismas del municipio palaciego, ambos dirigentes socialistas han advertido de que se "mantienen las caracolas por falta de espacio, cuando Moreno prometió la ampliación del centro". Según ha indicado la formación en una nota, Alonso ha subrayado la "necesidad urgente de ampliar la oferta de Formación Profesional pública en el municipio".

"No se puede obligar a los jóvenes a desplazarse a otros municipios, con malas comunicaciones, por un déficit en la oferta formativa pública que es clave para su acceso al mercado laboral", ha manifestado.

Al hilo, ha concretado que este "déficit de plazas e infraestructuras educativas" es una "consecuencia directa" de las "políticas del Gobierno del PP", una realidad que "se repite en toda la provincia de Sevilla y en el conjunto de Andalucía".

Asimismo, la candidata socialista ha alertado sobre la situación del alumnado con necesidades educativas especiales en todas las etapas, "un problema grave que está afectando a la igualdad de oportunidades y que requiere también una atención prioritaria". "No se puede abandonar a estas familias", ha insistido.

En esta línea, Alonso ha mostrado su preocupación por las "elevadas ratios" en las aulas andaluzas, "las más altas de España, especialmente en zonas rurales", lo que, según ha asegurado, repercute "directamente" en la calidad educativa".

Frente a esta situación, ha defendido que "la formación es un derecho que debemos proteger" y ha asegurado que el PSOE pondrá en marcha medidas concretas tras las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Vamos a impulsar un plan de emergencia de infraestructuras educativas, a reducir las ratios en las aulas y a garantizar que las familias con alumnado con necesidades especiales cuenten con el acompañamiento que merecen", ha explicado la candidata socialista.

En suma, frente a la gestión de Moreno "que apuesta por la privatización de los servicios públicos, incluida la educación", ha apuntado que, desde el PSOE, van "a devolver a Andalucía unos servicios públicos de calidad, con una educación pública, universal y accesible".