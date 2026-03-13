PSOE Sevilla señala al PP por "manipular" la intervención de un concejal para "tapar su falta de gestión" en El Cerezo

Archivo - Los concejales socialistas, Fran Páez (i), Sonia Gaya (c) y Antonio Muñoz (d), durante un pleno del Ayuntamiento de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que el Partido Popular "está manipulando deliberadamente" la intervención realizada por el concejal Nacho González en la Comisión de Control y Fiscalización con el objetivo de "desviar la atención de la falta de gestión del gobierno de José Luis Sanz ante los problemas de convivencia y seguridad que sufren los vecinos del barrio del Cerezo".

Según ha indicado el partido en una nota, durante la comisión, el concejal socialista ha preguntado al delegado de Seguridad Ciudadana por la situación del barrio, "recordando que el Grupo Socialista ya había reclamado el pasado 18 de febrero la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con participación de los vecinos ante el aumento de actos vandálicos, botellonas, ruidos y problemas de convivencia denunciados por los residentes".

González ha señalado que los propios vecinos "han trasladado al Ayuntamiento más de 1.600 firmas solicitando un refuerzo inmediato de la Policía Local". Una petición que "evidencia la preocupación existente en el barrio y la necesidad de una respuesta municipal coordinada".

En su intervención, González también ha señalado "un episodio reciente en el que el Gobierno municipal trató de escudarse en la Policía Nacional para justificar su falta de actuación en el barrio".

"Aquella afirmación generó la reacción del sindicato policial Jupol, que mostró públicamente su malestar al considerar que se estaba trasladando a la Policía Nacional una responsabilidad que no le correspondía. El concejal socialista señaló este precedente para reprochar al Gobierno municipal que vuelva a intentar eludir sus competencias", ha afirmado el partido.

"Lo que esperaban hoy los vecinos era escuchar que el Ayuntamiento iba a mantener el refuerzo de la Policía Local y que iba a poner en marcha políticas sociales, de inversión, equipamientos, cultura y ocio para abordar el problema de fondo", ha subrayado.

"Cuando les hemos señalado su falta de respuesta, se han inventado, manipulando nuestras palabras referentes al comunicado de Jupol, que estamos amenazando a la ciudad con la seguridad de la Semana Santa", ha aclarado González.

Para el Grupo Socialista, esta reacción demuestra que el alcalde José Luis Sanz y su gobierno "prefieren buscar excusas, culpables y polémicas artificiales antes que afrontar los problemas reales de los barrios de Sevilla".