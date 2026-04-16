PSOE de Sevilla tilda de "dudosa" la recalificación de San Bernardo y Sanz esgrime compensaciones "por encima de la ley"

Archivo - Imágenes de la parcela objeto de recalificación en el barrio de San Bernardo, junto a la antigua estación de Cádiz, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La recalificación de una parcela en el barrio de San Bernardo, en Sevilla, que acogerá 190 viviendas, cuando estaba previsto que albergara edificios administrativos, ha sido objeto de debate en el Pleno municipal, que con carácter ordinario se ha celebrado este jueves; en concreto, entre el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, y el alcalde, José Luis Sanz (PP), a raíz de una pregunta formulada por el PSOE.

Así, mientras que para Muñoz se trata de un "procedimiento dudoso" y ha cuestionado que "no se exija viviendas públicas" en esa parcela, para el Gobierno local, se recupera un solar "vacío más de 20 años" y reportará "compensaciones por encima de la ley".

En opinión de Muñoz, teniendo en cuenta las necesidades de vivienda asequible en la ciudad, "no parece lógico que un suelo público, propiedad de la Junta de Andalucía, si no necesita ese edificio administrativo, se vaya a destinar, precisamente, a renta libre, a viviendas de lujo".

"Parece que la Junta va a tener 40 millones de euros de beneficios y la promotora, más de 90 millones. ¿Me quiere decir qué es lo que va a ganar la ciudad? Porque en el expediente, no ha exigido ni el 10 ni el 30 por ciento de vivienda protegida", ha añadido Muñoz al respecto.

Asimismo, el portavoz socialista ha aludido a que, tal como señala el informe del expediente de los técnicos de Urbanismo, el Ayuntamiento "está utilizando un trámite rápido y de menor rango: un atajo legal muy arriesgado". Además, Muñoz ha señalado que esta operación se enmarca en la política urbanística del actual equipo de gobierno. "No en vano, en Jardines de Hércules triplicaron la edificabilidad, de 3 a 10 plantas, y el beneficio público no aparece, y en la calle Jerusalén, pasan de 2 a 13 plantas, luego, ¿qué gana la cuidad?", le ha interpelado.

Sanz, cuestionado al respecto, ha destacado que Sevilla "gana mucho" con solares que llevan 20 años abandonados y ha puesto el foco en las 6.134 viviendas protegidas "que estarán en construcción cuando acabe este mandato". "En suelos privados también estamos haciendo vivienda protegida. Mientras estuvo el PSOE gobernando en la ciudad --en clara alusión a la etapa de Muñoz como delegado de Urbanismo-- hicieron 83 VPO".

El alcalde ha puesto sobre la mesa el hecho de que se cuestione que una Administración, en este caso la Junta, "decida solicitar un cambio de uso del suelo porque ya no quiere hacer un gran edificio administrativo, que tenía, por cierto, más edificabilidad, más volumetría y más plantas que el supuesto bloque edificio de viviendas".

"No cuestionamos que otra Administración nos solicite un cambio de uso del suelo, siempre, por supuesto, con las contraprestaciones que establece la ley y con un beneficio para todos los sevillanos", ha añadido Sanz. "Cada día me recuerda más al perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ha concluido su intervención.

REPARO A LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico comunicaba este miércoles que se ponían reparos al citado proyecto de viviendas en el solar próximo a la antigua estación ferroviaria de Cádiz. En este sentido, analizada la propuesta de cambio de una parcela de uso administrativo a residencial, este órgano consideraba que, "aunque es compatible con el mantenimiento del carácter del conjunto histórico, el estudio de ordenación no cumple las determinaciones contempladas de alturas, alineaciones y simetría con las edificaciones del Plan Especial de Protección del Sector 20 'Estación de San Bernardo'".

Por este motivo, la Comisión insta a los promotores a que "se proceda, en su caso, a la correspondiente modificación y, además, se deberá contemplar en el documento cautelas arqueológicas".

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitió al respecto hace un año un informe ambiental estratégico de carácter favorable sobre una propuesta para recalificar esa parcela, perteneciente a la Junta, y que la misma dejara de estar destinada a equipamientos administrativos y alberguera un máximo de 130 nuevas viviendas de cuatro, cinco y siete plantas, así como dotaciones públicas y espacios libres.